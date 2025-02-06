En un nuevo capítulo por el pulso sobre el canal de Panamá, EE.UU. aseguró este miércoles que el país sudamericano había aceptado que las embarcaciones del gobierno estadounidense no pagarán por usar la vía interoceánica. Sin embargo, poco después, la Autoridad del Canal de Panamá, entidad autónoma encargada de su gestión, desmintió esas declaraciones y negó que haya ajustado las tarifas de tránsito.

"La Autoridad del Canal de Panamá, facultada para fijar los peajes y otros derechos por transitar el canal, comunica que no ha realizado ajuste alguno a los mismos", señaló. Aunque, la entidad aclaró, en tono conciliador, que con "absoluta responsabilidad" que está dispuesta a dialogar con funcionarios estadounidenses sobre el tránsito de sus buques de guerra, pero sin confirmar la supuesta exención de tarifas.

La aclaración desde Panamá llegó apenas horas después de que el Departamento de Estado publicara en la red social X que el país había acordado no cobrar peajes a los barcos estadounidenses. Una medida que, de acuerdo al mensaje publicado, representaría un "ahorro" de "millones de dólares al año".

El anunció de Washington también se dio tras tras la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a Panamá este domingo, en medio de su gira por Centroamérica. Rubio había afirmado previamente que las autoridades panameñas ofrecieron varias concesiones durante sus reuniones. En ese viaje, el máximo jefe de la diplomacia estadounidense le transmitió al gobierno panameño que no era justo para Washington estar en una posición de "defender" la vital vía interoceánica y, además, tener que pagar por su uso.

Una postura que coincide con la fuerte campaña de presión que ha ejercido el presidente de EE.UU., Donald Trump, desde que ganó las elecciones en noviembre. El mandatario ha amenazado de manera reiterada "recuperar" el canal si Panamá no reduce la "influencia china" sobre la vía, y se ha quejado de tarifas "injustas" a los barcos estadounidenses.

Sin embargo, el costo de los peajes se determina por la capacidad y carga del buque, no por su bandera, país de procedencia o destino.

La presión de Trump por el canal