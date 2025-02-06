La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre apoderarse de Gaza y desplazar a millones de palestinos fue recibida con un rechazo tajante. Desde el enclave, los habitantes lo criticaron sin miramientos, mientras la comunidad internacional reaccionó advirtiendo sobre las posibles consecuencias. Al punto de que a la ONU le tocó recordar que la deportación de personas de un territorio ocupado está “estrictamente prohibida”.
"Trump puede irse al infierno con sus ideas, con su dinero y con sus creencias. Nosotros no nos iremos a ningún lado. No somos parte de sus activos", aseveró el palestino Samir Abu Basel en la Ciudad de Gaza a través de una aplicación de mensajería. "Si quiere resolver este conflicto, debería llevarse a los israelíes y ponerlos en uno de los estados de EE.UU.”, completó.
El padre de cinco hijos añadió que los israelíes “son los extraños, no los palestinos. Nosotros somos los dueños de esta tierra". Basel vivió el desplazamiento en carne propia al tener que abandonar su casa cerca de Yabalia, en el norte de Gaza.
Su reacción responde a las declaraciones de Trump, quien en la noche de este martes sostuvo que se imaginaba construir en Gaza un complejo turístico donde comunidades internacionales pudieran vivir, después de que la brutal ofensiva israelí de 15 meses devastara el enclave, matando a más de 47.000 personas, según cifras de autoridades locales.
En ese contexto, los residentes de Gaza afirmaron que, si la ofensiva y las bombas no lograron expulsarlos, Trump tampoco lo conseguiría. "Habló con mucha arrogancia... puede ponernos a prueba, y pronto descubrirá que sus fantasías no funcionan con nosotros", añadió Abu Basel.
Mientras los bombardeos israelíes devastaban Gaza sin cesar, los palestinos temían sufrir otra "Nakba", o catástrofe, como la que vivieron cientos de miles de personas que fueron despojadas de sus hogares en 1948, durante la creación del estado de Israel en 1948.
Ahora, ante las declaraciones de Trump, temen una nueva ola de desplazamientos.
"No abandonaremos nuestras áreas, no permitiremos una segunda Nakba. Hemos criado a nuestros hijos enseñándoles que no pueden abandonar su hogar y que no deben permitir una segunda Nakba", dijo Um Tamer Jamal, una madre de seis hijos de 65 años, a la agencia de noticias Reuters a través de una aplicación de mensajería.
"(Trump) está loco. No nos fuimos de Gaza con los bombardeos y la hambruna, ¿cómo pretende expulsarnos? No nos vamos a ningún lado", reafirmó la mujer.
La respuesta de líderes palestinos
La impactante propuesta de Trump enfrentó rápidamente la condena de la comunidad internacional y de líderes palestinos. La Autoridad Palestina de Mahmoud Abbas y Hamás se unieron para rechazar lo que calificaron como un plan para apoderarse del enclave y expulsar a la población de su tierra natal.
Abbas afirmó que los palestinos no renunciarán a "su tierra, sus derechos y sus lugares sagrados, y que Gaza es una parte integral del territorio del Estado de Palestina, junto con Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada".
Asimismo, Sami Abu Zuhri, un alto funcionario de Hamás, que había gobernado Gaza antes de enfrentarse a Israel, calificó la declaración de Trump sobre apoderarse del enclave como "ridícula y absurda". "Cualquier idea de este tipo es capaz de incendiar la región", señaló a Reuters, añadiendo que Hamás sigue comprometido con el acuerdo del alto el fuego con Israel y la negociación de su próxima fase.
"Nuestra gente en Gaza no permitirá que estos planes se lleven a cabo. Lo que se necesita es poner fin a la ocupación y la agresión (israelí) contra nuestro pueblo, no expulsarlo de su tierra", añadió Abu Zuhri.
Por su parte el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, subrayó que la dirigencia palestina reafirma “su postura firme de que la solución de dos Estados, de acuerdo a la legalidad internacional, es la única garantía de seguridad, estabilidad y paz”.
La condena global
No fueron pocos los líderes a nivel mundial que condenaron enfátocamente la propuesta de expulsión de Trump y llamaron a detenerla. De hecho, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, insistió en que la expulsión de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibida.
"Es crucial avanzar hacia la siguiente fase del alto el fuego, liberar a todos los rehenes y prisioneros detenidos arbitrariamente, poner fin a la agresión y reconstruir Gaza con pleno respeto al derecho humanitario y a los derechos humanos internacionales", declaró Türk en un comunicado.
"El sufrimiento en los territorios palestinos ocupados y en Israel ha sido insoportable. Palestinos e israelíes necesitan paz y seguridad, con dignidad e igualdad plenas", añadió. "El derecho a la autodeterminación es un principio fundamental del derecho internacional y debe ser protegido por todos los Estados, como ha reafirmado recientemente la Corte Internacional de Justicia", sostuvo Türk."Todo traslado forzoso o deportación de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibido", concluyó.
Estos fueron los países que también manifestaron su rechazo.
Türkiye
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, condenó con dureza la propuesta de Trump de desplazar a los palestinos de Gaza, calificándola de "inaceptable". "Incluso abrir este debate es un error", afirmó Fidan este miércoles, reiterando la oposición de Türkiye a cualquier iniciativa que busque expulsar a los habitantes de Gaza de su tierra natal.
España
"Quiero ser muy claro en esto: Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes y deben permanecer en Gaza. Gaza forma parte del futuro Estado palestino que España apoya y debe coexistir garantizando la prosperidad y la seguridad del Estado de Israel", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.
México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su país “ha tenido una posición desde hace años, no solo de los Gobiernos de la 'cuarta transformación' (como define su Gobierno), sino desde antes, del reconocimiento del Estado palestino y al mismo tiempo el estado de Israel. Asimismo indicó que "la política del Gobierno mexicano desde hace años y de ahora" es "la necesidad de reconocer a ambos Estados y de construir una salida pacífica".
Brasil
"No tiene sentido que el presidente de EE.UU. se reúna con el primer ministro de Israel y que digan que van a recuperar y ocupar Gaza... ¿y los palestinos a dónde van?, ¿dónde van a vivir?", expresó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un comunicado.
Además, Lula cuestionó que EE.UU., con su postura de "incentivo" a Israel, sea el país más adecuado para "cuidar de Gaza". En esa línea sostuvo que son los palestinos quienes deben hacerlo, después de que Trump afirmarse que su país "tomará el control" del territorio.
Chile
"El Gobierno de Chile expresa su oposición a cualquier desplazamiento forzado de la población palestina de Gaza (...) Chile reitera que no hay otra forma de resolver el conflicto regional y garantizar la paz que no sea la solución de dos Estados", declaró el presidente Gabriel Boric en un comunicado.
Arabia Saudita
“Arabia Saudita rechaza cualquier intento de desplazar a los palestinos de su tierra. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ha afirmado la posición del reino de manera clara y explícita que no permite ninguna interpretación bajo ninguna circunstancia”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.
Egipto
El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty conversó con el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, sobre la importancia de avanzar en los proyectos de reconstrucción en Gaza sin que sus habitantes sean desplazados.
Irán
"Irán no acepta ningún desplazamiento de palestinos y ha transmitido esta postura a través de diversos canales", comunicó Teherán.
Alemania
La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, subrayó que Gaza pertenece a los palestinos y que su expulsión sería inaceptable y contraria al derecho internacional.
"También generaría más sufrimiento y más odio... No puede haber una solución impuesta sin contar con los palestinos", afirmó.
Reino Unido
"Siempre hemos sido claros en nuestra convicción de que debemos trabajar por la solución de dos Estados. Debemos ver a los palestinos capaces de vivir y prosperar en su tierra, en Gaza y en Cisjordania ocupada", declaró el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy.
Irlanda
"El rumbo que debemos seguir está claro: necesitamos una solución de dos Estados. Tanto los palestinos como los israelíes tienen derecho a vivir en Estados seguros y vecinos. Cualquier idea de desplazar a la población de Gaza sería una violación clara de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Harris.
Francia
"Francia reitera su oposición a cualquier desplazamiento forzoso de la población palestina de Gaza, lo que constituiría una grave violación del derecho internacional, un atentado contra las legítimas aspiraciones de los palestinos y un obstáculo mayor para la solución de dos Estados. Además, representaría un factor de desestabilización para Egipto y Jordania, así como para toda la región", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Rusia
El Kremlin reafirmó que la única solución posible en Oriente Medio es la basada en la existencia de dos Estados. "Este principio está consagrado en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los países involucrados en el conflicto. Es nuestra posición y creemos que es la única opción viable", declaró el gobierno.
China
"China espera que todas las partes aprovechen la oportunidad del alto el fuego y la reconstrucción postconflicto para encaminar nuevamente la cuestión palestina hacia una solución política basada en el principio de dos Estados", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Australia
"La postura de Australia sigue siendo la misma que esta mañana y que el año pasado: el gobierno australiano apoya, en términos partidistas, la solución de dos Estados", declaró el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.