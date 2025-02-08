Las Brigadas Qassam, brazo armado de Hamás, han comenzado los preparativos para un nuevo intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego acordado el 19 de enero. Israel liberará a 183 palestinos, mientras que Hamás entregará tres rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja, en un acto que marca el quinto intercambio de prisioneros desde el inicio de las negociaciones.

Según ha informado un corresponsal de Anadolu, miembros de las Brigadas Qassam se han desplegado en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, para facilitar la entrega de rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Este intercambio se produce en un momento de tensas acusaciones, ya que las autoridades de Gaza han señalado que Israel ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria y suministros esenciales al enclave.