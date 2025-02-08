Hoy es el quinto día del acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros y rehenes entre Israel y Hamás. En esta jornada, un autobús que transportaba a 42 prisioneros palestinos liberados de cárceles israelíes llegó a la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada.

Esta liberación forma parte del acuerdo, que comenzó el 19 de enero, y que contempla en total la liberación de 183 prisioneros palestinos hoy.

El grupo de liberados fue celebrado con entusiasmo por una multitud que se reunió para darles la bienvenida.

En paralelo, el grupo palestino Hamás entregó a tres prisioneros israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza.

Los prisioneros israelíes liberados son Ohad Ben Ami, Eli Sharabi y Or Levy.

Este es el quinto intercambio de prisioneros desde que comenzaron las negociaciones, con un saldo hasta ahora de 16 prisioneros israelíes y 5 trabajadores tailandeses liberados en el marco del alto el fuego.

Los intercambios anteriores se llevado a cabo en localidades como Jan Yunis, en el sur de Gaza, y en Yabalia, en el norte, una zona especialmente golpeada por los ataques, donde los residentes han sufrido escasez de alimentos y medicamentos debido al asedio militar durante los últimos meses.

El número de muertes en Gaza se acerca a 48.200

El número de muertos en Gaza se acerca a 48.200 a medida que se encuentran más cuerpos entre los escombros. Los médicos y equipos de rescate palestinos han recuperado 22 cadáveres más de los escombros en Gaza, lo que eleva el número total de muertos por la ofensiva genocida de Israel desde octubre de 2023 a 48.181, según ha informado el Ministerio de Sanidad.