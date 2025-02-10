Ecuador se encamina a una segunda vuelta electoral entre el presidente, Daniel Noboa, que va en busca de la reelección, y la candidata por el correísmo, Luisa González. Con el 92% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral confirmó este lunes que los ecuatorianos volverán a las urnas en lo que será una contienda reñida, con los mismos protagonistas del balotaje anticipado de 2023.

Esta vez, la sorpresa la dio la candidata de izquierda González, quien según los primeros datos de este lunes obtenía el 43,83% de los votos y le pisaba los talones a Noboa, que obtuvo el 44,31%. Sin embargo, ninguno de los dos logró superar el 50% de sufragios para ganar en primera vuelta, o bien cosechar un 40% de respaldo y aventajar al segundo en 10 puntos.

Las elecciones, para las que más de 13,7 millones de ecuatorianos estaban convocados, se realizaron a la sombra del "conflicto armado interno" declarado desde inicios de 2024 por Noboa para combatir al crimen organizado.

El mandatario, que antes del balotaje de 2023 era casi un desconocido en la política ecuatoriana, no pudo cantar su triunfo este domingo como aspiraba. De hecho, no se pronunció tras el cierre de las mesas electorales, y una rueda de prensa anunciada por su partido no se llevó a cabo.

Noboa, que se define a sí mismo de centroizquierda pero triunfó con el respaldo de parte de la derecha, termina su mandato como uno de los presidentes más jóvenes del mundo, con 37 años. El empresario fue elegido para completar el período de Guillermo Lasso –hasta mayo de este año–, quien disolvió el Congreso y dio paso a elecciones anticipadas para evadir la destitución en un juicio político por corrupción.

Por su parte, Luisa González, por el movimiento político Revolución Ciudadana, llegó a las urnas bajo la sombra de Rafael Correa, presidente de 2007 a 2017, quien parte aguas en el país. La abogada de 47 años encaró continuamente preguntas sobre el peso que en su gobierno tendría Correa, condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción. "Yo soy la candidata (...) Quien gobernará será Luisa González", declaró tajante.

Un dato no menor es que González obtuvo una cifra muy superior a la cosechada por el correísmo en la primera vuelta de las últimas tres elecciones. El porcentaje supera incluso el que el propio Correa obtuvo en 2006, en las que alcanzó un 22,84% frente al 26,83% de Álvaro Noboa, magnate del sector bananero y padre del actual presidente, a quien Correa derrotó en segunda vuelta.

Además de la elección a presidente y vicepresidente, este 9 de febrero los ecuatorianos ejercieron el voto obligatorio también para elegir a 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos.