Con una gira por tres países de Asia, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, busca fortalecer las relaciones comerciales y las inversiones mutuas de Ankara con países de la región Asia-Pacífico.

La primera escala del mandatario fue Putrajaya, Malasia. Allí Erdogan se reunió con el primer ministro Anwar Ibrahim, y anunció la firma de 11 acuerdos para fortalecer la cooperación. De hecho, subrayó que Malasia es el mayor socio comercial de Türkiye en la región.

“Las conversaciones abarcaron una amplia gama de áreas, incluyendo industria, tecnología, energía, turismo, cultura y educación”, señaló Erdogan. “Enfatizamos el compromiso compartido de profundizar las asociaciones económicas y estratégicas”.

Además de lazos comerciales, también estuvo presente en los diálogos la cuestión palestina. Erdogan expresó su reconocimiento al firme apoyo de Malasia a la causa palestina y reiteró que el origen del conflicto radica en las políticas de ocupación y masacres de Israel en la zona.

“Türkiye y Malasia continuarán sus esfuerzos conjuntos para respaldar al pueblo palestino”, resaltó el presidente. “Y subrayamos la necesidad de establecer un Estado palestino independiente y soberano, con Jerusalén Este como su capital”.

Por su parte, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, anunció un compromiso conjunto para aumentar el volumen de comercio de 5.000 a 10.000 millones de dólares.

“Malasia y Türkiye planean fortalecer la cooperación en diversos sectores”, agregó el primer ministro. “Esto incluye tecnología, alimentos, bebidas y defensa”.

Diplomacia comercial global