Las violaciones de Israel al acuerdo de alto el fuego en Gaza, pactado con Hamás, acaban de poner freno al intercambio de prisioneros programado para este sábado. Las Brigadas Qassam, ala militar del grupo de resistencia palestino, anunció que, a causa de los reiterados incumplimientos de Tel Aviv del acuerdo, aplazarán la entrega de rehenes.

"Durante las últimas tres semanas, el liderazgo de la resistencia ha vigilado las violaciones del enemigo (israelí) y su incumplimiento de los términos del acuerdo”, explicó el portavoz Abu Obaida en un comunicado publicado este lunes en Telegram. “Entre ellas, el retraso del regreso de los desplazados al norte de Gaza, atacándolos con artillería y disparos en varias áreas del enclave, y negando la entrada de ayuda humanitaria en todas sus formas según el acuerdo, mientras que la resistencia ha cumplido plenamente sus compromisos", señaló.

"En consecuencia, la liberación de los prisioneros sionistas (israelíes), programada para el próximo sábado, se aplazará hasta nuevo aviso”, agregó Abu Obaida, “a la espera del pleno cumplimiento del acuerdo por parte de la ocupación y la compensación por los derechos de las últimas semanas de forma retroactiva".

El portavoz aclaró que Hamás mantiene su compromiso con el acuerdo mientras Israel "cumpla con los términos". De hecho, según señaló, el grupo anunció con anticipación el retraso en el intercambio de prisioneros para dar tiempo a los mediadores (Egipto, Qatar y Estados Unidos) para tomar acciones que garanticen el cumplimiento de Israel

¿Un alto riesgo de fracaso?

Antes de que Hamás anunciara su decisión de aplazar el intercambio de prisioneros, un funcionario palestino ya advertía que las violaciones constantes de Tel Aviv ponían en peligro el acuerdo.

“Existe un alto riesgo de que fracase debido a tres violaciones israelíes”, señaló Mustafá Barghouti, secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, un partido político palestino que se describe como movimiento democrático de resistencia no violenta a la ocupación israelí.

Barghouti detalló tres violaciones clave de la tregua. En primer lugar, se refirió a los disparos de las fuerzas israelíes contra palestinos en Gaza, que dejaron 25 muertos desde que entró en vigor el alto el fuego el 19 de enero. De hecho, se han reportado casi a diario disparos con drones en varias partes del enclave, cobrando la vida incluso de niños y ancianos palestinos.

La segunda violación, advirtió el funcionario, es el bloqueo de Israel de la ayuda humanitaria, incluida la prohibición de ingresar tiendas de campaña y viviendas móviles que, según el acuerdo, debían llegar para servir como refugios en el enclave.

Según autoridades locales, de los 12.000 camiones de ayuda humanitaria, solo 8.500 han ingresado a Gaza, y en lugar de 50 camiones con combustible, sólo entran 15 cada día. De las 60.000 viviendas móviles acordadas, no se ha entregado ni una, mientras que solo 2.000 de las 20.000 tiendas de campaña pactadas han llegado a territorio palestino.

La tercera violación del acuerdo por parte de Israel, según Barghouti, fue la provocación del primer ministro Benjamín Netanyahu junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Sus constantes declaraciones de llevar a cabo una limpieza étnica total en Gaza”, remarcó, “fueron recibidas con un amplio rechazo y la condena internacional”.

Los informes de medios israelíes sugieren que el Gobierno de Netanyahu bloquea deliberadamente los esfuerzos de ayuda y reconstrucción para expulsar a los palestinos de Gaza. El motivo: alinearse con el tan comentado plan de Trump de tomar el control del enclave y desplazar residentes.

Ejército israelí, en alerta

Tras el anuncio de Hamás sobre la suspensión del intercambio, Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, declaró que el anuncio del grupo palestino constituye una "violación absoluta" del acuerdo y ordenó al ejército extremar la alerta en Gaza para “cualquier escenario posible”.

Mientras tanto, familias de rehenes israelíes detenidos en el enclave presionaron al Gobierno de Netanyahu para no obstruir el acuerdo de intercambio de prisioneros con Hamás. "Solicitamos con urgencia la asistencia de los países mediadores para ayudar a restablecer e implementar el acuerdo de manera efectiva", declaró en un comunicado el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. Y pidió al gobierno israelí abstenerse de cualquier acción que arriesgue el acuerdo y que mantenga su compromiso de asegurar el regreso de los 76 rehenes israelíes.

Trump sugiere cancelar alto el fuego “y que se desate el infierno”

Si Hamás no libera a todos los rehenes israelíes antes del mediodía del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso suspender el alto el fuego en Gaza. "En lo que a mí respecta, si no se libera a todos los rehenes antes del mediodía del sábado –creo que es un momento apropiado–”, amenazó Trump este lunes ante los periodistas en la Casa Blanca. “Yo diría que se cancele (el acuerdo) y se desate el infierno", añadió.

Trump, de hecho, dijo que cree que muchos rehenes están "muertos". "No van a estar vivos ahora mismo, según lo que vi en los últimos dos días. No lo están hace mucho tiempo”, conjeturó.

Cuando se le preguntó si se refería a represalias de Israel cuando dijo "se desatará el infierno", respondió: "Lo descubrirán, y ellos también lo descubrirán. Hamás se dará cuenta de lo que quiero decir... Es gente enferma". En cuanto a si podía descartar cualquier intervención estadounidense después de la fecha límite, sostuvo: "Veremos qué pasa".