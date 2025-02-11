Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos podrían estar entrando en un nuevo capítulo tras la repatriación de 190 ciudadanos venezolanos que tenían órdenes de deportación en Estados Unidos. El regreso, concretado este lunes como parte de un acuerdo entre ambos países, fue calificado por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como un "primer paso" para restablecer las relaciones con Washington.

La repatriación de los migrantes, que llegaron en dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa, forma parte de los acuerdos logrados en una reunión del 31 de enero entre Maduro y Richard Grenell, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Venezuela ha acordado suministrar el transporte de regreso (para los migrantes)", había confirmado Trump en ese momento a través de su plataforma Truth Social.

Este hecho es significativo, ya que ambos países rompieron relaciones diplomáticas desde 2019, cuando la primera administración de Trump impuso un embargo petrolero y no reconoció la reelección de Maduro en las votaciones de mayo de 2018. Washington tampoco reconoció su tercer mandato, obtenido en las elecciones de julio de 2024.

Ahora, Maduro aseguró que ambos han dado “un paso favorable, positivo”. "Esperamos que podamos sostener en el tiempo estos pasos que estamos dando" para "construir una agenda de un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con los Estados Unidos", añadió el mandatario.

Qué se sabe sobre los migrantes

El gobierno permitió a la prensa cubrir la llegada de los deportados, aunque sin acceso a entrevistas. Los migrantes vestían ropa deportiva y muchos no llevaban cordones en los zapatos. Algunos descendieron del avión con esposas, que les fueron retiradas antes de tocar tierra.

Según autoridades venezolanas, en el vuelo viajaban presuntos miembros de la banda Tren de Aragua, organización que Trump declaró terrorista.

En este marco, un funcionario del Gobierno de Maduro explicó que todos los pasajeros serían sometidos a chequeos médicos y revisión de antecedentes penales. Quienes solo hayan cometido infracciones migratorias en Estados Unidos serán liberados, mientras que los presuntos delincuentes quedarán bajo investigación, explicó.

Sin embargo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, adelantó que "muy pocos" de los deportados tienen antecedentes penales, aunque no precisó cuántos.