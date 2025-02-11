Detenciones masivas, incendios de viviendas, destrucción de barrios enteros, y un creciente número de muertes a manos del Ejército de Israel: la situación en Cisjordania ocupada se agrava cada día más. La ofensiva israelí en la zona, que comenzó en enero y ya dejó al menos 25 muertos, no da señales de detenerse, incluso con el frágil alto el fuego en Gaza.

Al menos tres palestinos murieron por los ataques este domingo en el campo de refugiados de Nur Shams, confirmó el Ministerio de Salud palestino. Testigos informaron también a la agencia de noticias Anadolu que excavadoras israelíes demolieron infraestructuras y edificios.

La escalada forma parte de una ofensiva militar israelí más amplia que comenzó el 30 de enero en Yenín, su campo de refugiados y localidades cercanas, dejando al menos 25 muertos antes de expandirse a otras ciudades de la zona. Durante ese mes, las fuerzas israelíes arrestaron al menos a 580 palestinos en toda Cisjordania ocupada, según grupos de derechos humanos, incluidos 60 niños y 17 mujeres. Además, al menos cuatro de ellos murieron en centros de detención.

Asimismo, las redadas se intensificaron este lunes en otros campos de refugiados: tropas israelíes irrumpieron en Aqbat Jabr y en distintos barrios del campamento de Jericó, según la agencia de noticias palestina Wafa.

También se reportaron demoliciones de viviendas en el barrio de Masafer Yatta. Según Wafa, el ejército israelí, escoltado por excavadoras, arrasó al menos cinco casas palestinas y otro edificio en Khallet Al-Dabaa donde vivían unas 40 personas.

En otro operativo, las tropas allanaron la ciudad de Silat al-Harithiya, al oeste de Yenín, acordonando viviendas y desatando enfrentamientos con los residentes, según testigos citados por Anadolu. En respuesta a esta incursión, las Brigadas Al-Quds, del movimiento Yihad Islámica Palestina, lanzaron un artefacto explosivo contra soldados israelíes en la zona.

Además, este lunes, fuerzas israelíes incendiaron viviendas en Yenín, según informes de Wafa. La quema de casas es una táctica recurrente del ejército israelí.

Israel autoriza disparar a civiles palestinos