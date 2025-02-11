El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que los palestinos no tendrían derecho de retorno a Gaza bajo su controvertido plan de ocupación de la franja, describiendo su propuesta en fragmentos de una entrevista divulgados el lunes como un "desarrollo inmobiliario para el futuro".

Trump declaró al presentador Bret Baier de Fox News: "Yo lo poseería" y que podrían existir hasta seis sitios diferentes donde los palestinos podrían vivir fuera de Gaza según el plan, que ha sido rechazado rotundamente por el mundo árabe y otros sectores de la comunidad internacional.

"No, no lo harían, porque tendrán viviendas mucho mejores", respondió Trump cuando Baier le preguntó si los palestinos tendrían derecho a regresar al enclave, la mayor parte del cual ha sido reducido a escombros por la ofensiva genocida de Israel desde octubre de 2023.

"En otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos porque, si tienen que regresar ahora, pasarán años antes de que puedan hacerlo — no es habitable", agregó.

Trump reveló por primera vez el sorprendente plan para Gaza durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, generando indignación entre los palestinos, el mundo musulmán y más allá.

El presidente estadounidense insistió en su propuesta de expulsar a los palestinos de Gaza, devastada por Israel, y que Egipto y Jordania deben hacerse cargo de ellos.

Por su parte, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, viajó a Washington tras los comentarios de Trump y se reunió el lunes con el secretario de Estado, Marco Rubio, sin que ninguno de ellos hablara con los medios.

El rey jordano Abdullah II tenía previsto mantener conversaciones con Trump el martes.

En la entrevista con Fox, que se emitirá el lunes tras haberse difundido la primera parte un día antes, Trump expresó que construiría "hermosas comunidades" para los más de dos millones de palestinos que viven en Gaza.

"Podrían ser cinco, seis, o tal vez dos. Pero construiremos comunidades seguras, un poco alejadas de donde están ahora, donde hay todo este peligro", agregó Trump.

"Mientras tanto, yo sería el propietario. Piensen en esto como un desarrollo inmobiliario para el futuro. Sería un hermoso pedazo de tierra. No se gastaría mucho dinero".

"Inaceptable"

Trump sorprendió al mundo cuando anunció la semana pasada, de manera inesperada, que Estados Unidos "se haría cargo de la Franja de Gaza", retiraría escombros y bombas sin explotar, y la convertiría en la "Riviera del Medio Oriente".

Sin embargo, aunque inicialmente afirmó que los palestinos podrían estar entre las "personas del mundo" autorizadas a vivir allí, desde entonces ha endurecido su posición sugiriendo que no podrían hacerlo.

El domingo, Netanyahu elogió la propuesta de Trump como "revolucionaria", adoptando un tono triunfal en una declaración a su gabinete tras su regreso de Washington.

"El presidente Trump vino con una visión completamente diferente, mucho mejor para Israel", dijo Netanyahu, quien, según informes, solo fue informado sobre el plan poco antes del anuncio de Trump.