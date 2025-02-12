Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que “tomará” Gaza para reconstruirla, los países árabes se mantienen firmes en su rechazo. Así se lo expresó el rey Abdalá II de Jordania al mandatario estadounidense. Además, los líderes de la región, encabezados por Egipto, presentarán un plan para reconstruir el enclave sin desplazar a su población.

Autoridades egipcias anunciaron este martes que presentarán una propuesta para la reconstrucción de Gaza que garantice que los palestinos permanezcan en su territorio, en línea con sus derechos legítimos.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio manifestó su disposición a “cooperar con la administración de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump para alcanzar una paz justa y duradera en la región”.

El documento también indicó que Egipto propondrá una “visión integral” para la reconstrucción de Gaza, enfocada en asegurar la permanencia de la población palestina en su territorio.

Por su parte, el rey Abdalá dijo tras su reunión con Trump que reiteró “la postura firme de Jordania contra el desplazamiento de palestinos en Gaza y Cisjordania”. "Esta es la posición unificada del mundo árabe", enfatizó.

En paralelo, naciones árabes y de mayoría musulmana han intensificado sus contactos ante el plan de Trump de “tomar el enclave”.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, también advirtió que el desplazamiento de los palestinos de Gaza y Cisjordania ocupada es "inaceptable" para la región.

"Hoy el foco está en Gaza, pero mañana será Cisjordania, con la intención de vaciar Palestina de su población histórica", afirmó Abul Gheit durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.

"Es inaceptable para el mundo árabe, que ha luchado contra esta idea desde hace 100 años (...) Tras resistir a esto por un siglo, no vamos a ceder ahora de ninguna manera", enfatizó.

Asimismo, Egipto informó el martes que se alcanzó un acuerdo preliminar para convocar una reunión ministerial de emergencia de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) con el objetivo de rechazar el traslado de palestinos desde Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, también sostuvo conversaciones con sus homólogos de Arabia Saudita, Pakistán, Irán y Jordania para tratar el tema.

Además, numerosos actores del mundo árabe, así como Irán, China, Brasil y países europeos, condenaron la propuesta de Trump de expulsar a los palestinos de Gaza.

Trump insiste en “tomar” Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura este martes al afirmar que su país se quedará con Gaza y trasladará a su población a una "parcela" de tierra en Jordania y Egipto.

Durante su reunión con el rey Abdalá en la Casa Blanca, Trump aseguró que "tomará" el enclave palestino bajo autoridad estadounidense e insistió en que llevará a cabo su controvertido plan para hacerse con el control de Gaza.

“No tenemos que comprar nada. Vamos a tener Gaza”, declaró Trump. “Vamos a tomarla, mantenerla y apreciarla”, agregó.