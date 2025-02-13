El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para iniciar de inmediato negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump detalló que la decisión se tomó tras una "larga y muy productiva llamada telefónica" con Putin, en la que ambos líderes expresaron su voluntad de detener las numerosas muertes causadas por la guerra.

Además, anunció que, si bien seguirán en contacto por teléfono, ambos líderes consideran un importante un acuerdo cara a cara, el primero de los cuales se producirá “probablemente en Arabia Saudí”.

Inicio inmediato de negociaciones

El mandatario estadounidense detalló que la delegación de su país en las conversaciones estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz; y el enviado especial, Steve Witkoff.

"Millones de personas han muerto en una guerra que no habría ocurrido si yo hubiera sido presidente, pero sucedió, así que debe terminar. No deberían perderse más vidas", afirmó Trump, mostrandose optimista sobre las negociaciones.

Desde el Kremlin, se informó que Putin abordó la necesidad de tratar las "causas iniciales del conflicto" y coincidió con Trump en la posibilidad de alcanzar una "solución a largo plazo" mediante el diálogo.

Además, los dos líderes acordaron realizar visitas oficiales a sus respectivos países.

Diálogo con Zelenskyy

Tras su conversación con Putin, Trump también se comunicó con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a quien informó sobre los avances con Rusia. "Acabo de hablar con el presidente Volodymir Zelenskyy de Ucrania. La conversación fue muy bien. Él, como el presidente Putin, quiere la paz", publicó Trump en Truth Social.