El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseveró que nadie puede arrebatarles Gaza a los palestinos, rechazando la propuesta del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de "tomar el control" del enclave y reubicar a su población en países vecinos.

En una entrevista con el canal de Indonesia Narasi TV, emitida este jueves, Erdogan señaló que cree que Trump está buscando un acuerdo de este tipo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo que representa una "gran amenaza para la paz mundial".

Sin embargo, el presidente turco expresó su esperanza de que Washington corrija rápidamente su error de política exterior. "El mundo islámico no puede decir que sí a esto", sostuvo.

La Organización de Cooperación Islámica (OIC, por sus siglas en inglés) tomará una postura firme en contra de esta propuesta, enfatizó Erdogan, añadiendo que países como Türkiye, Indonesia y Pakistán tampoco pueden apoyar tal iniciativa.

De hecho, Erdogan recordó que "en primer lugar, si es necesario apoyar la paz mundial, Estados Unidos es el principal responsable de esto. Un país como Estados Unidos debería estar a favor de la paz mundial".

También enfatizó que Ankara siempre ha respaldado la paz mundial y que Indonesia, Pakistán y Malasia están de acuerdo con Türkiye en este tema y continuarán trabajando por ello.

El 4 de febrero, Trump declaró que Estados Unidos "tomaría el control" de Gaza y reubicaría a los palestinos bajo un plan de reurbanización extraordinario que, según él, podría convertir el enclave en "la Riviera del Medio Oriente".

Su propuesta enfrentó amplias condenas por parte de los palestinos, los países árabes y muchas otras naciones de todo el mundo, incluyendo Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido.

El apoyo de EE.UU. a Israel

"Si observas Palestina... los hospitales y las escuelas están destruidos. Consideramos que este es un enfoque inhumano... lo consideramos un acto inhumano", aseguró el presidente Erdogan.

En ese sentido, calificó a Netanyahu, como un "gánster", al afirmar que ha evadido tanto la justicia nacional como a las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI).