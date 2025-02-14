Aliados occidentales y naciones árabes se reunieron en París este jueves para la Conferencia Internacional sobre Siria, con el objetivo de trazar un camino a seguir para el país devastado por la guerra tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre.

La conferencia, en la que también participaron enviados de Türkiye y de varias naciones del Golfo, abordó los desafíos de seguridad y económicos en el proceso de reconstrucción de Siria.

A la conferencia también asistieron representantes del Grupo de los Siete, más conocido como G7: Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.

Esta es la tercera conferencia sobre Siria desde la caída de Assad y la primera desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo.

La decisión de Washington de congelar la ayuda exterior a nivel mundial ha generado preocupación entre los donantes internacionales, y la retirada de los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre el terreno ha exacerbado aún más el temor a que se paralicen las labores humanitarias y de reconstrucción esenciales.

Infraestructura clave, en ruinas