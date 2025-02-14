ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Aliados occidentales y árabes abordan el futuro de Siria: ¿qué retos hay?
La Conferencia Internacional sobre Siria en París, en la que participaron enviados de Türkiye y varias naciones del Golfo, abarcó los retos de seguridad y económicos en la reconstrucción del país.
Aliados occidentales y árabes abordan el futuro de Siria: ¿qué retos hay?
En 2017, la ONU estimó que la reconstrucción en Siria posterior a la guerra requeriría al menos 250.000 millones de dólares. / Foto: Reuters
14 de febrero de 2025

Aliados occidentales y naciones árabes se reunieron en París este jueves para la Conferencia Internacional sobre Siria, con el objetivo de trazar un camino a seguir para el país devastado por la guerra tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre.

La conferencia, en la que también participaron enviados de Türkiye y de varias naciones del Golfo, abordó los desafíos de seguridad y económicos en el proceso de reconstrucción de Siria.

A la conferencia también asistieron representantes del Grupo de los Siete, más conocido como G7: Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.

Esta es la tercera conferencia sobre Siria desde la caída de Assad y la primera desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo.

La decisión de Washington de congelar la ayuda exterior a nivel mundial ha generado preocupación entre los donantes internacionales, y la retirada de los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre el terreno ha exacerbado aún más el temor a que se paralicen las labores humanitarias y de reconstrucción esenciales.

Infraestructura clave, en ruinas

Recomendados

Tras casi 14 años de guerra civil, Siria enfrenta una situación económica desastrosa.

En 2017, la ONU estimó que la reconstrucción posterior a la guerra requeriría al menos 250.000 millones de dólares, aunque algunos expertos creen ahora que la cifra podría superar los 400.000 millones.

Infraestructura clave –como viviendas, electricidad, agua y transporte– ha quedado en ruinas. Con una economía colapsada, pocos sectores productivos y salarios gubernamentales que promedian apenas los 20 dólares al mes, Siria se ha vuelto cada vez más dependiente de las remesas y de la ayuda humanitaria.

Se esperaba que la conferencia de París se centrara en conseguir nuevas fuentes de apoyo financiero y político para la transición siria posterior a Assad.

De hecho, líderes europeos y árabes presionan para aumentar la inversión internacional con el fin de estabilizar el país y evitar nuevas crisis humanitarias.

El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Al-Shaibani, asistió a la conferencia, lo que marca la primera visita diplomática de alto nivel a Europa por parte de un funcionario de alto rango de la Siria posterior a Assad.

FUENTE:TRT World
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar