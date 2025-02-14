Ramsey Clark, exfiscal general de EE.UU., alguna vez hizo una observación atemporal sobre el papel de su país en la política mundial: "El mayor crimen desde la Segunda Guerra Mundial ha sido la política exterior de Estados Unidos".

Esta declaración veraz resuena más que nunca ahora mientras el mundo intenta enfrentar el indignante complot de Donald Trump para apoderarse de Gaza.

El impredecible presidente de EE.UU. superó sus propios límites cuando recientemente presentó un plan atroz que rompió todas las normas de la diplomacia y la decencia. Propuso que EE.UU. tomara el control de Gaza, devastada por la ofensiva israelí, expulsara a sus 2,1 millones de palestinos y la convirtiera en la "Riviera de Oriente Medio".

El secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentaron apaciguar las críticas asegurando que se trataba de un plan temporal y que no habría tropas en el terreno.

Pero su presidente ignoró esta cortesía y reafirmó que Estados Unidos "conseguiría Gaza" sin duda alguna. "Vamos a tomarla, vamos a tenerla, vamos a cuidarla", dijo a los periodistas en el Despacho Oval.

"Impactante", "asombroso", "inesperado", "sin precedentes": estos son algunos de los adjetivos que se utilizan en los debates para describir el plan poco práctico de Trump.

Pero si uno da un paso atrás y observa la imagen más general, el plan para Gaza no resulta tan sorprendente.

Difícilmente es una sorpresa

De hecho, un vistazo a la larga y perturbadora historia de la política exterior de Estados Unidos muestra lo contrario: que la apuesta de Trump en Gaza es, en realidad, una continuación de la agenda intervencionista y expansionista a largo plazo de Washington.

Gaza es solo un paso más en la eterna misión imperialista de Estados Unidos para entrometerse, intervenir, invadir, librar guerras y apoderarse de territorios, violando las normas diplomáticas.

Recordemos que, durante su campaña presidencial y su posterior victoria electoral, Gaza no fue el único objetivo de Trump. Había proclamado que quería que Estados Unidos absorbiera o comprara Canadá y Groenlandia, y que se apoderara del Canal de Panamá.

Incluso las tranquilas aguas alrededor de Estados Unidos están lejos de ser ajenas a la ambición geopolítica de Trump. Recientemente, la Casa Blanca hizo que Google Maps cambiara el nombre del Golfo de México a "Golfo de América" para los usuarios de EE.UU.

Una historia larga y oscura

La historia muestra que Trump es solo el último comandante en jefe de un experimentado modelo imperialista estadounidense que ha pasado de una intervención territorial a otra desde principios del siglo XIX.

Según datos del observatorio World Population Review, el Ejército de EE.UU. invadió hasta 68 países entre 1812 y 2024.

Poco después de la independencia de Estados Unidos en 1776, el pulpo de su imperialismo extendió sus tentáculos por todos los continentes: librando guerras oficiales y por asociación, llevando a cabo operaciones de intromisión abiertas y encubiertas, y apoderándose de territorios.

La historia de la agresión y la política exterior de Estados Unidos ha sido documentada exhaustivamente en un libro de 2014 titulado acertadamente “America Invades: How we’ve invaded or been militarily involved with almost every country on Earth”.

Según el libro, de los 194 países reconocidos por la ONU, Estados Unidos ha invadido al menos 84, y ha estado militarmente involucrado con 191, lo que deja fuera solo a tres países: Andorra, Bután y Liechtenstein.

Sin mencionar lo ocurrido en el siglo XIX, incluso la historia reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, está marcada por brutales guerras e intervenciones estadounidenses que han dejado un rastro de violaciones de derechos humanos, tropas desplegadas en terrenos ajenos y tomas de territorios.