Israel sigue intensificando su ofensiva en Cisjordania ocupada con más violencia y destrucción. Ahora, las fuerzas israelíes habrían convertido un centro de salud de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, en un centro de detención, denunció la organización.

En un comunicado emitido este viernes, UNRWA informó que el 12 de febrero las fuerzas israelíes "utilizaron el Centro de Salud del Campamento de Arroub (cerca de Belén) como un sitio de detención temporal durante una operación de búsqueda y arresto".

Según la agencia, los soldados "irrumpieron por la fuerza en el centro de salud y lo usaron para detener e interrogar a decenas de residentes palestinos del campamento".

UNRWA advirtió que esto demuestra "un nuevo nivel de desprecio por la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas" y recordó que, desde octubre de 2023, tanto las fuerzas israelíes como grupos armados palestinos han ingresado por la fuerza en sus instalaciones en Cisjordania ocupada.

En el texto, subrayó que “desde el 30 de enero, con la implementación de las leyes del Parlamento israelí (...) la Agencia ya no puede interactuar con funcionarios israelíes ni informar directamente sobre tales incidentes ni resolverlos cuando ocurren”. En este contexto, reiteró que "todas las instalaciones de la ONU son inviolables y están protegidas por el derecho internacional".