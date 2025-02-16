Altos funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preparan para mediar en conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que se llevarán a cabo en Arabia Saudí en los próximos días, según informaron fuentes estadounidenses.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, viajará a Riad junto al asesor de seguridad nacional Mike Waltz y al enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff. Así lo confirmó el representante Michael McCaul a la agencia de noticias Reuters.

McCaul afirmó que el objetivo es organizar un encuentro entre Trump, su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodímir Zelenskyy, para lograr la paz.

Aunque McCaul afirmó que el presidente de Ucrania había sido invitado a las conversaciones, Zelenskyy lo negó. Además, cuestionó la idea de dialogar con funcionarios estadounidenses y rusos “sin antes haber negociado entre nosotros y con nuestros socios estratégicos”. Reiteró, además, que Ucrania nunca aceptaría un acuerdo de paz alcanzado a sus espaldas o sin la participación de Kiev.

Por otra parte, este sábado, Rubio dialogó con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Según Moscú, acordaron mantener contactos regulares para preparar una reunión entre Trump y Putin.

El acercamiento de Trump a Putin y sus aparentes concesiones a Rusia han generado preocupación en Kiev y entre los aliados europeos de la OTAN, quienes insisten en ser parte de cualquier negociación. Funcionarios europeos advierten que ningún acuerdo será viable sin su participación. No obstante, Trump aseguró el jueves que Ucrania tendrá un lugar en la mesa durante cualquier diálogo de paz.

Jefe de la OTAN pide a Europa “actuar” en vez de “quejarse”

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió a los países europeos que presenten propuestas concretas en las conversaciones de paz sobre Ucrania.

En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich este sábado, Rutte enfatizó que Europa debe garantizar que Ucrania esté en "la mejor posición posible durante las conversaciones de paz".

"A mis amigos europeos les digo: no se quejen por no estar en la mesa. Entren al debate ofreciendo ideas concretas", afirmó Rutte. "Aumenten el gasto en defensa, mantengan el apoyo en materia de armas y entrenamiento y propongan soluciones, como garantías de seguridad", añadió.