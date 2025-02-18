Tarek Rabie Safi, un médico y trabajador de ambulancia palestino, narró la desgarradora experiencia de haber sufrido desnutrición y ser sometido a abusos durante casi un año de cautiverio en una infame cárcel de Israel. Su experiencia revela los tratos inhumanos y degradantes que, con frecuencia, sufren los prisioneros palestinos a manos de las fuerzas israelíes.

Tarek, un hombre de 39 años y padre de dos hijos, fue liberado junto a 368 prisioneros palestinos el pasado sábado, después de que Hamás dejara en libertad a tres rehenes israelíes.

"El ejército israelí me tuvo detenido en lo que llamamos el ‘sobre’ de Gaza, en Sde Teiman, donde permanecí cuatro meses. Durante ese tiempo, me sometieron a torturas físicas y hambruna", contó Safi con un aspecto demacrado.

"No había comida decente, ni agua, ni tratamiento médico. Me fracturaron el brazo, pero ni siquiera se dignaron a atenderme ni a enviarme a un médico", relató, con una voz cargada de impotencia.

El ejército israelí negó las acusaciones en una respuesta enviada a la agencia de noticias Reuters, y aseguró que los detenidos reciben alimentos y bebidas de manera regular, además de acceso a atención médica, y que, en caso necesario, son trasladados a instalaciones médicas de mayor capacidad.

Safi, quien fue arrestado en marzo del año pasado cerca de Jan Yunis, en el sur de Gaza, recordó con tristeza la muerte de un compañero de cautiverio, un joven que compartía su celda, quien no resistió el maltrato.

"Un joven que estaba conmigo, Mussab Haniyeh, que Dios lo tenga en su misericordia, murió allí mismo, en esa habitación. Era fuerte, pero la falta de comida, el agua escasa y la tortura constante lo llevaron a la muerte, y lo vimos morir ante nuestros ojos", recordó.