La salud del papa Francisco ha desatado preocupación luego de que el Vaticano informara este martes que sufre un cuadro clínico “complejo” y que su hospitalización, que ya cumple cinco días, se extenderá. Ahora bien, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, aclaró a los medios que el estado del pontífice es estable. Sin embargo, la avanzada edad de Francisco, de 88 años, es un factor a tomar en cuenta, así como el hecho de que le extirparon una parte del pulmón derecho cuando era joven.

Pero, ¿cuál es exactamente el diagnóstico y qué se sabe sobre lo que aqueja al papa?

En su comunicado del martes, el Vaticano señaló que Francisco tiene una “neumonía bilateral”, que está siendo tratada con medicamentos, además de una infección polimicrobiana de las vías respiratorias que se anunció un día antes. La tomografía computarizada torácica (TAC) que se le realizó al papa “mostró la aparición de una neumonía bilateral que requirió un tratamiento farmacológico posterior. No obstante, el papa Francisco está de buen humor”, señaló la Santa Sede.

Y precisó: “La infección polimicrobiana, ocurrida en un contexto de bronquiectasia y bronquitis asmática, y que requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona, hace que el tratamiento terapéutico sea más complejo". Tras haber cancelado sus compromisos de agenda hasta el miércoles en un primer momento, el Vaticano anunció el martes la anulación de su audiencia jubilar del sábado y precisó que el papa tampoco presidiría la misa del domingo.

Ahora, vamos por partes: ¿qué significan exactamente la “neumonía bilateral” e “infección polimicrobiana”? Esto es lo que sabemos.

¿Qué es la neumonía bilateral?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que inflama los pulmones. “Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que —en las personas sanas— se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno”, detalló la organización.

Por su parte, la Cámara Argentina de Especialidades Médicas (Caeme) señaló que la neumonía bilateral es “una de las complicaciones más graves que pueden afectar a las personas”. Y añadió que, por lo general, “se da con más frecuencia en forma bilateral, es decir, afecta a ambos pulmones, y su magnitud depende de la respuesta del paciente: puede presentarse de manera asintomática, con síntomas leves, moderados o generar cuadros graves en los cuales se requiere asistencia respiratoria”. Las personas de 65 años o más, así como los niños de 2 años o menores, tienen mayor riesgo.

El principal peligro de esta neumonía “tiene que ver con la pérdida progresiva y, a veces, muy rápida de la capacidad pulmonar. En los casos más difíciles, cuando el oxígeno no es suficiente, es necesario intubar al paciente hasta que logre superar” la condición, explicó la Caeme. Además, detalló que suele afectar más a personas que tienen patologías preexistentes “como asma grave y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)”. Y en los fumadores, pacientes diabéticos y personas con obesidad “puede manifestarse con más frecuencia”.

¿Cómo tratarla entonces? La OMS indicó que debería atenderse con antibióticos. “La mayoría de los casos de neumonía requieren antibióticos por vía oral, que suelen recetarse en los establecimientos de salud”. Y precisó que “se recomienda la hospitalización solamente en los casos graves”.

Asimismo, el cuadro de neumonía del papa Francisco viene acompañado del diagnóstico de una infección polimicrobiana.