Israel acordó en el alto el fuego firmado en noviembre con Hezbollah retirar completamente sus tropas del sur del Líbano antes del 18 de febrero. Sin embargo, horas antes del vencimiento del plazo, anunció su intención de mantener su presencia en cinco “puntos estratégicos”.

Según un funcionario de seguridad libanés, las fuerzas israelíes comenzaron a retirarse el lunes de algunas aldeas cerca de la frontera, aunque se prevé que sigan desplegadas en ciertas “zonas clave”.

"El ejército israelí se ha retirado de todas las aldeas fronterizas, salvo en cinco puntos, mientras el ejército libanés despliega sus fuerzas de manera progresiva debido a la presencia de explosivos y los daños en las carreteras", explicó la fuente a la agencia de noticias AFP.

En la misma línea, el canal libanés LBCI informó que, durante la noche, las fuerzas libanesas se desplazaron a zonas fronterizas como Mais Al-Yabal, Blida, Yaroun, Maroun y Mahbib.

Las autoridades libanesas han rechazado cualquier extensión del plazo de retirada y han instado a los garantes del acuerdo a presionar a Israel para completar su repliegue.