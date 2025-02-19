En el desafiante y cada vez más incierto mundo del siglo XXI, muchas cosas pueden cambiar rápidamente. Pero no la geografía.

La ubicación de Türkiye siempre ha sido un puente entre Europa, los Balcanes, África y Oriente Medio, y una puerta de entrada al Mar Negro y el sur de Rusia. No se puede dudar que es uno de los miembros más estratégicamente situados de la alianza de la OTAN. Miembro desde 1949, y siendo uno de los primeros en unirse a la coalición, Türkiye ha sido una piedra angular en este bastión de seguridad de Occidente durante casi 75 años.

La posición de Türkiye le otorga una comprensión única de las hostilidades y de las dinámicas políticas, culturales, económicas y religiosas que fluyen alrededor de la región sur de la alianza. Türkiye posee conocimiento, relaciones e influencia que son fundamentales para asegurar el flanco sur de la OTAN.

Su relación con el islam le permite entender la lucha contra el extremismo religioso violento, una característica importante de la geopolítica de nuestra época. Türkiye proporciona a la OTAN conocimientos y comunicaciones a los que otros países no tienen acceso, y la OTAN le proporciona a Türkiye información y recursos que protegen su posición.

Pero el factor clave no es solo la geografía. Türkiye cuenta con las segundas fuerzas armadas más grandes de la OTAN, solo detrás de Estados Unidos, con 750.000 efectivos en uniforme, superando a la mayoría de los demás miembros. Además, es uno de los pocos países de la alianza que alberga capacidad nuclear en su territorio.

Türkiye le ha dado buen uso a ese gran tamaño de las Fuerzas Armadas de Türkiye: en mi experiencia personal al trabajar con contingentes turcos grandes y altamente profesionales desplegados para liderar la presencia militar internacional en Kabul, vi comandantes capaces y soldados habilidosos, bien equipados y disciplinados, gestionando una operación sofisticada y de alto riesgo con gran coraje y éxito.

Asimismo, Ankara tiene un papel muy significativo en la confrontación entre la OTAN y Rusia tras el ataque de Moscú a Ucrania. Su capacidad para mediar entre ambas partes ha sido el esfuerzo más sólido hasta ahora para intentar poner fin a los combates y al sufrimiento.

Aunque es poco probable que esto dé resultados inmediatos, llegará el día en que la violencia cese y prevalezca la voluntad de negociar.

La profunda enemistad y amargura, las cicatrices físicas y psicológicas de la mayor guerra en Europa en más de 70 años, y la impactante escala y costo de la reconstrucción necesitarán la mediación de Türkiye como amigo de ambos países, guiando una negociación difícil para lograr un compromiso firme.

Además de sus relaciones, el control turco del estrecho de Estambul ha sido clave para limitar la militarización del Mar Negro y mediar en la liberación del grano ucraniano. Esto ha evitado que millones mueran de hambre en algunas de las partes más empobrecidas de África.

Türkiye también ha sido un actor clave en la OTAN para evitar que una guerra devastadora ponga en riesgo la estabilidad de los Estados y los medios de vida de quienes no están involucrados en el conflicto.

Asimismo, desde una perspectiva militar, Türkiye ha sido clave entre los miembros de la OTAN en proporcionar algunas de las capacidades más significativas a Ucrania, trazando un camino difícil dada sus relaciones con ambas partes.

El dron Bayraktar TB2 es un ejemplo clave, no solo porque marca el camino para otros miembros de la OTAN que podrían y deberían hacer más, sino también porque representa la innovación militar del siglo XXI en acción.

El conflicto en Ucrania muestra cómo la tecnología de la era digital está moldeando la forma en que se libra la guerra, donde los ganadores serán aquellos que innoven rápidamente y a gran escala para forjar una ventaja decisiva en el campo de batalla. La tecnología de drones turcos (en el aire, en el mar y en tierra) será una contribución principal a cómo las fuerzas armadas del siglo XXI evolucionarán rápidamente en un equipo compuesto por personas, máquinas no tripuladas y autónomas.

Pero la innovación por sí sola no basta sin una sólida capacidad industrial. Las ideas deben escalarse en pleno conflicto a gran escala para que el suministro de armas responda a una demanda intensa, algo imposible de lograr con sistemas excesivamente costosos y sofisticados que tardan años en fabricarse.

Con una facturación de 6.000 millones de dólares en la industria de defensa turca el año pasado, la ambición de alcanzar exportaciones por valor de 4.000 millones de dólares este año, y una gama de productos que ya abarca casi todos los aspectos de una Armada, Ejército o Fuerza Aérea, no cabe duda de que Türkiye es tanto una potencia militar como industrial en la OTAN.