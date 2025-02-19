En el desafiante y cada vez más incierto mundo del siglo XXI, muchas cosas pueden cambiar rápidamente. Pero no la geografía.
La ubicación de Türkiye siempre ha sido un puente entre Europa, los Balcanes, África y Oriente Medio, y una puerta de entrada al Mar Negro y el sur de Rusia. No se puede dudar que es uno de los miembros más estratégicamente situados de la alianza de la OTAN. Miembro desde 1949, y siendo uno de los primeros en unirse a la coalición, Türkiye ha sido una piedra angular en este bastión de seguridad de Occidente durante casi 75 años.
La posición de Türkiye le otorga una comprensión única de las hostilidades y de las dinámicas políticas, culturales, económicas y religiosas que fluyen alrededor de la región sur de la alianza. Türkiye posee conocimiento, relaciones e influencia que son fundamentales para asegurar el flanco sur de la OTAN.
Su relación con el islam le permite entender la lucha contra el extremismo religioso violento, una característica importante de la geopolítica de nuestra época. Türkiye proporciona a la OTAN conocimientos y comunicaciones a los que otros países no tienen acceso, y la OTAN le proporciona a Türkiye información y recursos que protegen su posición.
Pero el factor clave no es solo la geografía. Türkiye cuenta con las segundas fuerzas armadas más grandes de la OTAN, solo detrás de Estados Unidos, con 750.000 efectivos en uniforme, superando a la mayoría de los demás miembros. Además, es uno de los pocos países de la alianza que alberga capacidad nuclear en su territorio.
Türkiye le ha dado buen uso a ese gran tamaño de las Fuerzas Armadas de Türkiye: en mi experiencia personal al trabajar con contingentes turcos grandes y altamente profesionales desplegados para liderar la presencia militar internacional en Kabul, vi comandantes capaces y soldados habilidosos, bien equipados y disciplinados, gestionando una operación sofisticada y de alto riesgo con gran coraje y éxito.
Asimismo, Ankara tiene un papel muy significativo en la confrontación entre la OTAN y Rusia tras el ataque de Moscú a Ucrania. Su capacidad para mediar entre ambas partes ha sido el esfuerzo más sólido hasta ahora para intentar poner fin a los combates y al sufrimiento.
Aunque es poco probable que esto dé resultados inmediatos, llegará el día en que la violencia cese y prevalezca la voluntad de negociar.
La profunda enemistad y amargura, las cicatrices físicas y psicológicas de la mayor guerra en Europa en más de 70 años, y la impactante escala y costo de la reconstrucción necesitarán la mediación de Türkiye como amigo de ambos países, guiando una negociación difícil para lograr un compromiso firme.
Además de sus relaciones, el control turco del estrecho de Estambul ha sido clave para limitar la militarización del Mar Negro y mediar en la liberación del grano ucraniano. Esto ha evitado que millones mueran de hambre en algunas de las partes más empobrecidas de África.
Türkiye también ha sido un actor clave en la OTAN para evitar que una guerra devastadora ponga en riesgo la estabilidad de los Estados y los medios de vida de quienes no están involucrados en el conflicto.
Asimismo, desde una perspectiva militar, Türkiye ha sido clave entre los miembros de la OTAN en proporcionar algunas de las capacidades más significativas a Ucrania, trazando un camino difícil dada sus relaciones con ambas partes.
El dron Bayraktar TB2 es un ejemplo clave, no solo porque marca el camino para otros miembros de la OTAN que podrían y deberían hacer más, sino también porque representa la innovación militar del siglo XXI en acción.
El conflicto en Ucrania muestra cómo la tecnología de la era digital está moldeando la forma en que se libra la guerra, donde los ganadores serán aquellos que innoven rápidamente y a gran escala para forjar una ventaja decisiva en el campo de batalla. La tecnología de drones turcos (en el aire, en el mar y en tierra) será una contribución principal a cómo las fuerzas armadas del siglo XXI evolucionarán rápidamente en un equipo compuesto por personas, máquinas no tripuladas y autónomas.
Pero la innovación por sí sola no basta sin una sólida capacidad industrial. Las ideas deben escalarse en pleno conflicto a gran escala para que el suministro de armas responda a una demanda intensa, algo imposible de lograr con sistemas excesivamente costosos y sofisticados que tardan años en fabricarse.
Con una facturación de 6.000 millones de dólares en la industria de defensa turca el año pasado, la ambición de alcanzar exportaciones por valor de 4.000 millones de dólares este año, y una gama de productos que ya abarca casi todos los aspectos de una Armada, Ejército o Fuerza Aérea, no cabe duda de que Türkiye es tanto una potencia militar como industrial en la OTAN.
Podríamos preguntarnos por qué Polonia ha tenido que traer rápidamente cientos de nuevos tanques y cañones de artillería pesados desde Corea del Sur de manera rápida y asequible; una alianza mejor organizada tendría la política industrial en marcha para satisfacer sus propias necesidades.
A medida que la OTAN se reajusta a una nueva y más costosa "disuasión por negación", Türkiye debería ser uno de los principales proveedores industriales del equipo innovador y efectivo necesario a la escala y velocidad para hacer frente a Rusia en una confrontación de muy largo plazo. Este debería ser un aspecto vital de la membresía de Türkiye en la OTAN.
Debemos reconocer que hoy existen diferentes perspectivas entre Türkiye y algunos miembros de la alianza sobre, por ejemplo, la rápida adhesión de Finlandia y Suecia y las implicaciones de la adquisición por parte de Türkiye del sistema de defensa aérea S-400 de Rusia. Estas diferencias solo benefician a Rusia si no se gestionan de manera eficiente y expedita.
Las alianzas son como grandes familias: funcionan mejor con compromiso y contribución. La seguridad colectiva es un equilibrio de concesiones. Es poco común que todos los miembros estén de acuerdo en todo, por lo que es esencial cierto grado de tolerancia ante las diferencias.
Hoy, la OTAN tiene que gestionar más que el desafío principal de la agresión rusa contra Ucrania y su preferencia por una "esfera de influencia" que es contraria a la democracia y la autodeterminación nacional.
La alianza también debe gestionar el extremismo religioso violento exhibido en el terrorismo cometido contra ciudadanos pacíficos y el desafío estratégico perdurable de la migración masiva desde partes desfavorecidas del mundo hacia una Europa cada vez menos receptiva.
Debemos esperar que los miembros de la OTAN tomen diferentes roles y afirmen sus propias prioridades, pero siempre dentro de los requisitos vinculantes de un propósito común y un compromiso.
Para la OTAN, ese compromiso vinculante es la base del Artículo V: un ataque contra uno es un ataque contra todos, y cada miembro se compromete a responder plenamente ante la agresión contra otro. Esto debe prevalecer sobre todas las dificultades particulares y desacuerdos menores.
Hoy, los miembros de la OTAN son más conscientes de la necesidad de unirse con un propósito renovado para enfrentar los retos que representa el presidente Putin para su seguridad, prosperidad y valores compartidos, así como los desafíos aún mayores que se avecinan.
Nuestro mundo estará dominado por el ascenso de China y el cambio de poder global hacia el este, combinado con la inestabilidad creada por el crecimiento de la población y los efectos del cambio climático.
A esto se suma la profunda disrupción que trae la era digital, donde los datos, la inteligencia artificial, la robótica y las biociencias transforman radicalmente industrias y la sociedad civil. Todo esto ocurrirá en un mundo donde es probable que proliferen las armas nucleares y, lo que es aún más preocupante, que su uso se contemple como una posibilidad en ciertas circunstancias.
La OTAN afronta un futuro que va más allá de Rusia. El orden internacional deberá sostenerse en un contexto donde Estados, algunos de ellos de gran tamaño, se verán afectados por inestabilidad interna y conflictos existenciales con sus vecinos.
En este mundo desafiante, la alianza necesitará a Türkiye tanto como Türkiye necesitará a la alianza. Para que todos sus miembros sobrevivan y prosperen, la OTAN debe encontrar una voz común más firme y actuar con mayor unidad de propósito.
Todavía deben abordarse las diferencias, por supuesto, pero no a costa de debilitar la solidez de la alianza. Será necesario llegar a compromisos que no dejen heridas profundas en el proceso.
Ninguna alianza en la historia ha sido eterna, pero si Türkiye y la OTAN se separan, ya sea ahora o en un futuro, el resultado solo será una tragedia colectiva.