Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue acusado formalmente de orquestar un presunto golpe de Estado en 2022, luego de perder la reelección ese año. Los cargos, presentados por el fiscal general Paulo Gonet este martes, señalan al exmandatario y a 33 colaboradores como partícipes de un plan para mantenerse en el poder tras la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, así como de organizar disturbios. Ahora el Tribunal Supremo Federal, autoridad que recibió la acusación, decidirá si lleva al exmandatario a juicio.
“Las acusaciones (...) describen, en detalle, el complot conspirativo montado y ejecutado contra las instituciones democráticas", que fue ideado por Bolsonaro, indicó un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), liderada por el fiscal Gonet.
La declaración agregó que “la organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)”. "Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe" en el que se contemplaba "incluso la muerte del presidente electo de la República (Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez" de la Suprema Corte, detalló la PGR.
Bolsonaro ha negado las acusaciones, y aseguró que está siendo “perseguido” por la justicia, producto de una “cacería de brujas” política.
El presunto complot
El pasado noviembre, la Policía Federal presentó un informe de 884 páginas al fiscal Gonet detallando el presunto plan. Según el documento, los acusados orquestaron una serie de acciones para deslegitimar el sistema electoral brasileño y crear un ambiente de desconfianza en la población. Esto incluyó la redacción de un decreto que pretendía dar una apariencia de legalidad al plan, así como presionar a los altos mandos militares para que apoyaran sus operaciones.
Además, Bolsonaro y los otros implicados están acusados de incitar a una serie de disturbios violentos, que culminó en el asalto a edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023 por parte de sus seguidores.
El texto también detalla que la trama contemplaba acciones extremas, como un plan para asesinar a Lula envenenándolo mientras aún era presidente, y la intención de matar al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien era un firme opositor de Bolsonaro.
El informe previo de la policía asegura que Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva” de una trama golpista, que finalmente no se consumó por “circunstancias ajenas a su voluntad”.
¿Cuáles son los cargos contra Bolsonaro?
Bolsonaro y los demás imputados se enfrentan a cargos por integrar una organización criminal armada, intento de abolición violenta del orden democrático, daños agravados por violencia y amenazas graves contra los bienes del Estado.
Además de los cargos por el intento de golpe, Bolsonaro y los demás acusados están señalados por presuntamente violar los principios fundamentales del sistema democrático al atacar de manera sistemática la integridad de las elecciones y la figura de Lula.
Entre los acusados se encuentran altos funcionarios del anterior gobierno, como Augusto Heleno, Anderson Torres y el exasesor Mauro Cid, quienes habrían colaborado en el complot.
Bolsonaro niega acusaciones
Este nuevo proceso judicial representa un desafío significativo para Bolsonaro, quien pretendía regresar a la política, y que desde el comienzo de las acusaciones ha negado cualquier reponsabilidad.
En declaraciones recientes, el expresidente aseguró no tener preocupaciones por las acusaciones y las calificó de una "cacería de brujas" impulsada por sus opositores políticos.
"No tengo ninguna preocupación con las acusaciones, cero", expresó Bolsonaro a los periodistas durante una visita al Senado, en Brasilia. "¿Han visto el decreto del golpe, por casualidad? Yo tampoco", agregó, el martes, minimizando los cargos presentados en su contra.
¿Qué viene ahora?
El Supremo Tribunal Federal de Brasil será el encargado de evaluar los cargos presentados por el fiscal general. Si las pruebas son aceptadas, Bolsonaro y el resto de los acusados podrían ser juzgados.
La suma de los cargos por los presuntos delitos atribuidos a Bolsonaro –intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y de pertenencia a una organización criminal, entre otros–, asciende a los 43 años de cárcel.
En principio, el caso sería tratado por la Primera Sala de la Corte Suprema, encabezada por el relator del proceso, Alexandre de Moraes. El magistrado que tratará la causa sido objeto de amenazas y descalificaciones por los seguidores de Bolsonaro desde 2022, cuando ocupó la presidencia del Tribunal Superior Electoral durante el proceso para las elecciones de ese año.
La Primera Sala, además, está presidida por el juez Cristiano Zanin, propuesto para el Supremo por Lula en 2023 y que hasta ese momento era abogado personal del líder progresista.
Cabe aclarar que como Bolsonaro fue condenado en 2023 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación, ha quedado inhabilitado para ser candidato en las presidenciales de 2026.