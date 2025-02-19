Un acuerdo para “comenzar” a trabajar en ponerle fin a la guerra en Ucrania y para restaurar sus distantes relaciones diplomáticas fue el resultado de la primera reunión que sostuvieron altos representantes de Rusia y Estados Unidos, celebrada en Riad, la capital de Arabia Saudita.
Durante las conversaciones, que marcaron el primer encuentro de los diplomáticos rusos y estadounidenses en casi tres años, los dos países acordaron enfocarse en tres objetivos clave. Por un lado, la creación de un equipo de alto nivel para respaldar las negociaciones de paz en Ucrania, así como el restablecimiento del personal en las embajadas de Washington y Moscú, y la exploración de una cooperación económica más estrecha entre ellos, según anunció el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a la agencia de noticias AP.
Sin embargo, Rubio enfatizó que las conversaciones representan el comienzo de un diálogo y que es necesario continuar trabajando a futuro.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, señaló este martes que las conversaciones fueron muy útiles y también mencionó los tres objetivos que describió Rubio. "Nos hemos escuchado mutuamente, pero también nos hemos entendido", expresó Lavrov.
"Tengo motivos para creer que la parte estadounidense ha comenzado a comprender mejor nuestra posición, que hemos expuesto una vez más en detalle”, añadió. Ahora bien, a pesar del avance en la comunicación, Lavrov fue claro en que pese a la comprensión mutua en algunos asuntos, esto no implica una alineación de posiciones.
Justamente, las diferencias entre Washington y Moscú no quedaron fuera de la mesa. Rusia le dijo a Estados Unidos que la posible inclusión de Ucrania en la OTAN constituiría una amenaza directa para el Kremlin. A pesar de este distanciamiento, Lavrov reconoció que Rusia ha notado la determinación de Estados Unidos de "avanzar" en el proceso y subrayó que Moscú comparte ese mismo sentimiento.
El ministro ruso confirmó también que Estados Unidos anunciará pronto a su representante para las negociaciones sobre el conflicto ucraniano, y que Rusia hará lo mismo inmediatamente después.
Zelenskyy rechaza la exclusión de Ucrania en las negociaciones
La reunión entre Estados Unidos y Rusia se celebró sin la presencia representantes de Ucrania, lo que suscitó una rápida condena, especialmente desde Kiev. El presidente Volodymyr Zelenskyy reiteró que su país no aceptará ningún acuerdo que no contemple su participación directa en las negociaciones. La exclusión de Ucrania también fue rechazada por varios aliados europeos, quienes lamentaron no ser parte también del diálogo.
En una rueda de prensa en el Aeropuerto Esenboga de Ankara, tras su encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Zelenskyy subrayó su deseo de recibir un apoyo más firme por parte de la administración estadounidense, en particular del presidente Donald Trump. "Me gustaría que Trump estuviera más de nuestro lado", expresó.
Zelenskyy también señaló que estas negociaciones no pueden considerarse legítimas sin la inclusión de Ucrania: "Cuando dicen ‘estos son nuestros planes para el fin de la guerra’, nos surgen dudas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en esta mesa de negociaciones? Esta guerra se libra en Ucrania, Putin está matando ucranianos, no estadounidenses ni europeos", afirmó con firmeza.
El presidente ucraniano insistió en que la paz que busca Ucrania debe ser justa, duradera y sostenible, sin sacrificios a su soberanía. "Queremos una paz justa, una paz duradera, una paz sostenible", concluyó.
Ucrania agradece a Türkiye “por todo su apoyo”
Tras su encuentro con el presidente Erdogan, Zelenskyy aseguró que Ucrania “valora enormemente sus relaciones” con Ankara, “el entendimiento mutuo que compartimos y el apoyo que recibimos en este extraordinario momento de guerra”. Y añadió: “Estamos agradecidos por la cálida bienvenida, la hospitalidad y el enfoque absolutamente constructivo en nuestras negociaciones”.
De hecho, señaló que conversó con el mandatario turco “los procesos globales que podrían contribuir a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, incluida la importancia de los esfuerzos conjuntos para garantizar garantías de seguridad” para Kiev. “Estamos agradecidos con Türkiye por todo el apoyo a nuestro país y a nuestro pueblo, por su postura de principios sobre la soberanía y la integridad territorial de nuestro estado”, completó.
En medio de la tensiones globales sobre la guerra en Ucrania, Erdogan propuso a Türkiye como el escenario ideal para futuras reuniones entre Moscú, Kiev y Washington, en un esfuerzo diplomático.
Durante la conferencia de prensa conjunta con Zelenskyy, Erdogan reafirmó el compromiso de Türkiye con la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, considerándolas condiciones indispensables para cualquier acuerdo.
Durante su reunión, el líder turco destacó el firme apoyo de Ankara para facilitar negociaciones que conduzcan a una paz duradera. "Türkiye estará listo para brindar todo el apoyo necesario para un proceso de negociación que conduzca a la paz", afirmó el presidente turco.
Además, no dudó en subrayar la urgencia de poner fin al conflicto, que ha causado “muertes inocentes” y una devastadora destrucción, y expresó con firmeza: "Esta guerra debe terminar ahora".
Trump arremete contra Zelenskyy
El presidente de EE.UU. Donald Trump lanzó duras críticas contra Zelenskyy este martes, tras la reunión que sus diplomáticos sostuvieron con la delegación rusa. Durante una rueda de prensa en Florida, Trump afirmó que Kiev pudo haber llegado a un acuerdo para evitar la guerra con Rusia.
"Hoy escuché, 'oh, bueno, no fuimos invitados'. Pues bien, han pasado tres años. Deberían haber terminado esto en tres años. Nunca debieron haberla comenzado (la guerra). Podrían haber llegado a un acuerdo", dijo.
Trump también lo acusó de permitir que la guerra continúe. "Es una guerra sin sentido. Nunca debió haber sucedido. No habría sucedido si yo fuera presidente. Y es una vergüenza verlo", añadió.
Trump también se mostró crítico con la falta de elecciones en Ucrania durante el mandato de Zelenskyy, señalando la situación de ley marcial. "No ha habido elecciones en Ucrania, que se encuentra bajo la ley marcial, y donde el líder de Ucrania cuenta con una aprobación del 4%", expresó. Además, comparó las devastadas ciudades ucranianas con Gaza, destacando el nivel de destrucción.
“Europa tendrá que estar en la mesa de negociación”
La exclusión de Europa de las conversaciones iniciales sobre el conflicto en Ucrania también ha generado descontento entre los países del continente. Sin embargo, tras la reunión entre Moscú y Washington, el secretario Marco Rubio se comunicó con sus homólogos de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, además de la alta representante de la Unión Europea, para ponerlos al tanto de lo discutido.
“El secretario informó a los ministros de Relaciones Exteriores sobre el encuentro. El grupo acordó seguir en estrecho contacto mientras trabajamos por un fin duradero del conflicto en Ucrania”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.
Rubio subrayó que para poner fin al conflicto se requerirán concesiones de todas las partes, y destacó que Europa será parte fundamental de las negociaciones. Al referirse a las sanciones impuestas a Rusia, recordó que estas medidas también han sido adoptadas por los aliados de Estados Unidos.
“La Unión Europea tendrá que estar en la mesa en algún momento porque también ha impuesto sanciones”, afirmó Rubio.
¿Un nuevo capítulo en las relaciones entre Rusia y EE.UU.?
Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos alcanzaron su punto más bajo en décadas, con una brecha que parecía insalvable. Expulsiones masivas de diplomáticos golpearon a ambas embajadas, mientras que Washington, respaldado por sus aliados europeos, desplegaba una serie de sanciones diseñadas para intentar asfixiar la economía rusa.
Sin embargo, algo ha cambiado. Un tono más pragmático empieza a reinar. “Si este conflicto llega a un desenlace aceptable, las oportunidades de colaboración con los rusos en temas geopolíticos de interés común y, francamente, en temas económicos que, con suerte, serán beneficiosos para el mundo y también mejorarán nuestras relaciones a largo plazo”, afirmó el secretario Rubio.
Estas palabras marcan un giro notable en la postura de Estados Unidos. Durante la administración de Joe Biden, Washington lideró los esfuerzos para intentar aislar a Moscú. Ahora, con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca, la narrativa parece dar un giro inesperado.
Este fue el contacto más extenso entre ambos gobiernos desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022. En los últimos dos años, solo se había registrado un breve diálogo entre Lavrov, y el entonces secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en el marco de una reunión del G-20 en India. En aquella ocasión, la tensión era palpable.