El grupo de resistencia palestino Hamás entregó este jueves los cuerpos de cuatro rehenes como parte del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Tel Aviv. Los cuerpos de los israelí-argentinos Shiri Silverman Bibas y sus dos hijos, Kfir de 9 años y Ariel de 4, así como del israelí Oded Lifshitz, de 85 años, fueron entregados a representantes de la Cruz Roja en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que el Ejército y el servicio de seguridad interior Shin Bet recibieron de la Cruz Roja los ataúdes con los cuatro cuerpos. Y añadió que los restos serán identificados en el Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir del Ministerio de Salud, tras lo cual se enviará una notificación oficial a sus familias.

Relacionado Hamás entrega tres rehenes e Israel libera 369 prisioneros palestinos

Antes de entregar los cuerpos de los cuatro rehenes israelíes, Hamás sostuvo que buscó mantenerlos con vida, pero que el Ejército de Tel Aviv, bajo las órdenes de Netanyahu, los mató con sus bombardeos indiscriminados contra el enclave. El 29 de noviembre de 2023, el grupo palestino informó que un bombardeo de Tel Aviv había matado a la familia Bibas.

En un comunicado, el grupo de resistencia dijo que "preservó las vidas de los prisioneros de la ocupación", proporcionándoles lo que pudieron y tratándolos “humanamente, pero su ejército los mató junto con sus captores". "El criminal Netanyahu está llorando sobre los cuerpos de sus prisioneros que regresan hoy en ataúdes, en un intento flagrante de evadir la responsabilidad por su asesinato frente a su audiencia", completó Hamás.

Luego, dirigiéndose a las familias de los rehenes israelíes muertos, añadió: “Queríamos que sus hijos regresaran vivos, pero su Ejército y los líderes de su Gobierno decidieron matarlos en vez de llevarlos de regreso”.

Previo a la entrega, Hamás ubicó sobre un escenario los cuatro ataúdes negros. Cientos de personas se reunieron alrededor de un terreno arenoso que antes se utilizaba como cementerio. Se erigió una valla para mantener a los espectadores alejados del área inmediata donde se iba a producir la transferencia a la Cruz Roja.

Más liberaciones y entregas