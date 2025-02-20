El grupo de resistencia palestino Hamás entregó este jueves los cuerpos de cuatro rehenes como parte del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Tel Aviv. Los cuerpos de los israelí-argentinos Shiri Silverman Bibas y sus dos hijos, Kfir de 9 años y Ariel de 4, así como del israelí Oded Lifshitz, de 85 años, fueron entregados a representantes de la Cruz Roja en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza.
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que el Ejército y el servicio de seguridad interior Shin Bet recibieron de la Cruz Roja los ataúdes con los cuatro cuerpos. Y añadió que los restos serán identificados en el Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir del Ministerio de Salud, tras lo cual se enviará una notificación oficial a sus familias.
Antes de entregar los cuerpos de los cuatro rehenes israelíes, Hamás sostuvo que buscó mantenerlos con vida, pero que el Ejército de Tel Aviv, bajo las órdenes de Netanyahu, los mató con sus bombardeos indiscriminados contra el enclave. El 29 de noviembre de 2023, el grupo palestino informó que un bombardeo de Tel Aviv había matado a la familia Bibas.
En un comunicado, el grupo de resistencia dijo que "preservó las vidas de los prisioneros de la ocupación", proporcionándoles lo que pudieron y tratándolos “humanamente, pero su ejército los mató junto con sus captores". "El criminal Netanyahu está llorando sobre los cuerpos de sus prisioneros que regresan hoy en ataúdes, en un intento flagrante de evadir la responsabilidad por su asesinato frente a su audiencia", completó Hamás.
Luego, dirigiéndose a las familias de los rehenes israelíes muertos, añadió: “Queríamos que sus hijos regresaran vivos, pero su Ejército y los líderes de su Gobierno decidieron matarlos en vez de llevarlos de regreso”.
Previo a la entrega, Hamás ubicó sobre un escenario los cuatro ataúdes negros. Cientos de personas se reunieron alrededor de un terreno arenoso que antes se utilizaba como cementerio. Se erigió una valla para mantener a los espectadores alejados del área inmediata donde se iba a producir la transferencia a la Cruz Roja.
Más liberaciones y entregas
En un discurso grabado el martes, Khalil Al-Hayya, líder de Hamás, dijo que “se ha acordado liberar a los seis rehenes israelíes restantes vivos el sábado bajo la primera fase” del acuerdo de tregua. Nombró a Hisham al-Sayed y Avera Mengistu entre los seis que serán liberados.
Hayya añadió que Hamás continuará entregando más cuerpos de rehenes israelíes la próxima semana, tal como se acordó.
Las liberaciones de la próxima semana elevarán el número de rehenes israelíes liberados por Hamás bajo el reciente acuerdo a 33, incluidos 25 con vida y ocho cuerpos.
Mientras tanto, un total de 1.135 prisioneros palestinos han sido liberados de las cárceles israelíes. Tel Aviv tiene previsto liberar a 502 prisioneros más esta semana.
El acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros de Gaza entró en vigor el 19 de enero, suspendiendo la ofensiva genocida de Israel que ha matado a casi 48.300 palestinos y ha dejado el enclave en ruinas.
En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones contra el enclave.