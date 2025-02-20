EUROPA
6 MIN DE LECTURA
España y Egipto reiteran su condena a plan de expulsar a palestinos de Gaza
El presidente del Gobierno de España, Sánchez, recibió a su homólogo egipcio, Al-Sisi, en Madrid, para una reunión en la que reafirmaron el compromiso con Palestina y fortalecieron lazos bilaterales.
España y Egipto reiteran su condena a plan de expulsar a palestinos de Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, con motivo de su visita oficial a España, este miércoles en el Palacio de La Moncloa en Madrid. / Foto: Javier Lizon. EFE. / Others
20 de febrero de 2025

“Inmoral” y “contrario al derecho internacional”: así calificó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el polémico plan de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar por la fuerza a los palestinos que viven en Gaza y reasentarlos en otros países. La condena del líder español ocurrió durante la visita que recibió del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en Madrid, en un encuentro en el que hablaron de la situación del enclave y fortalecieron sus lazos bilaterales.

En la conferencia de prensa conjunta de los mandatarios, Sánchez sostuvo: "Quiero reiterar, como le he dicho a usted (al-Sisi) en privado, y también a la delegación de ministros egipcios, el rechazo absoluto de España y de su Gobierno a la propuesta de expulsar a la población palestina de Gaza".

Y continuó: “Gaza pertenece a los palestinos y forma parte del futuro Estado palestino. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que además tendría un efecto desestabilizador a nivel regional y global”.

En esa línea, Sánchez subrayó que tanto España como Egipto seguirán apoyando una solución política basada en la creación de dos Estados, destacando que para ello “el liderazgo árabe es esencial”.

Además, anunció el respaldo de España a la propuesta que se prevé aprobar en la Cumbre de la Liga Árabe en El Cairo el próximo 4 de marzo, centrada en la reconstrucción de Gaza tras más de 15 meses de incesantes bombardeos israelíes.

Sánchez también instó a Israel y Hamás a consolidar el alto el fuego y agradeció los esfuerzos de Egipto para supervisar el cumplimiento del acuerdo, así como su papel en las negociaciones para avanzar hacia una segunda fase.

En este sentido, consideró que la liberación total de los rehenes debe ir acompañada de un flujo masivo de ayuda humanitaria hacia Gaza. También insistió en el compromiso de España con la estabilidad en la región, recordando que el país es el mayor contribuyente de personal a la misión europea en el paso fronterizo de Rafah, en apoyo a la Autoridad Palestina para que retome sus funciones en Gaza.

Egipto pide reconstruir Gaza sin desplazar a palestinos

Por su parte, Al-Sisi agradeció la posición de España respecto a Gaza y su reconocimiento del Estado palestino.

Al-Sisi coincidió con Sánchez en la necesidad de evitar cualquier desplazamiento forzoso de los palestinos en el enclave y destacó la urgencia de continuar con el intercambio de rehenes, aplicar las resoluciones internacionales para aliviar el sufrimiento de los gazatíes y reforzar el apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Recomendados

El mandatario egipcio también pidió la reconstrucción de Gaza y el inicio inmediato de operaciones de ayudan en el enclave, que se encuentra en ruinas tras la ofensiva genocida de Israel.

"La comunidad internacional debe apoyar el plan para reconstruir Gaza sin desplazar al pueblo palestino de su tierra a la que se aferra y de su patria que no aceptará abandonar, de manera que se garantice el inicio inmediato de las operaciones de socorro y una pronta recuperación", afirmó.

A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su propuesta para tomar el control de Gaza y “reasentar” a sus habitantes palestinos para convertirla en lo que llamó “la Riviera de Oriente Medio”. La idea ha sido rechazada vehementemente por los palestinos, los países árabes, Naciones Unidas y muchas naciones occidentales, que afirman que equivale a una limpieza étnica.

El plan de deportación de Trump se produce en medio del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en Gaza el 19 de enero para suspender la ofensiva genocida de Israel, que hasta ahora ha matado a casi 48.300 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y ha dejado el enclave completamente devastado.

España y Egipto impulsan cooperación económica

En el marco de la visita oficial de la delegación de Egipto a España, los gobiernos suscribieron un memorando de entendimiento con el fin de fortalecer y ampliar la cooperación en los ámbitos económico, comercial, industrial y técnico entre ambos países.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, y el ministro de Inversiones y Comercio de Egipto, Hassan El Khatib. La medida establece un marco para garantizar un diálogo constante y fluido entre ambas naciones, además de fomentar la expansión y diversificación de la cooperación bilateral, enfocándose en áreas clave para el desarrollo económico de los dos países.

Asimismo, se ha previsto la creación de un "Diálogo Económico" que se reunirá anualmente de manera rotativa en Egipto y España, con el objetivo de tomar las decisiones necesarias para alcanzar las metas establecidas en el acuerdo, así como identificar nuevos campos de colaboración.

FUENTE:TRT Español
Explora
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Por Jaffar Hasnain
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
Por Murat Sofuoglu
Las protestas en La Vuelta eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte
Por Luqman Nieto
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
¿Qué pasa con la Flotilla Sumud que intenta llegar a Gaza y debió regresar por una tormenta?
Irán rechaza diálogo con EE.UU. sobre programa nuclear, pero sostendrá reunión con 3 países europeos
Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov
Cumbre entre Putin y Zelenskyy, cada vez más incierta ante nuevas condiciones para negociar tregua
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa