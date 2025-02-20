“Inmoral” y “contrario al derecho internacional”: así calificó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el polémico plan de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar por la fuerza a los palestinos que viven en Gaza y reasentarlos en otros países. La condena del líder español ocurrió durante la visita que recibió del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en Madrid, en un encuentro en el que hablaron de la situación del enclave y fortalecieron sus lazos bilaterales.

En la conferencia de prensa conjunta de los mandatarios, Sánchez sostuvo: "Quiero reiterar, como le he dicho a usted (al-Sisi) en privado, y también a la delegación de ministros egipcios, el rechazo absoluto de España y de su Gobierno a la propuesta de expulsar a la población palestina de Gaza".

Y continuó: “Gaza pertenece a los palestinos y forma parte del futuro Estado palestino. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que además tendría un efecto desestabilizador a nivel regional y global”.

En esa línea, Sánchez subrayó que tanto España como Egipto seguirán apoyando una solución política basada en la creación de dos Estados, destacando que para ello “el liderazgo árabe es esencial”.

Además, anunció el respaldo de España a la propuesta que se prevé aprobar en la Cumbre de la Liga Árabe en El Cairo el próximo 4 de marzo, centrada en la reconstrucción de Gaza tras más de 15 meses de incesantes bombardeos israelíes.

Sánchez también instó a Israel y Hamás a consolidar el alto el fuego y agradeció los esfuerzos de Egipto para supervisar el cumplimiento del acuerdo, así como su papel en las negociaciones para avanzar hacia una segunda fase.

En este sentido, consideró que la liberación total de los rehenes debe ir acompañada de un flujo masivo de ayuda humanitaria hacia Gaza. También insistió en el compromiso de España con la estabilidad en la región, recordando que el país es el mayor contribuyente de personal a la misión europea en el paso fronterizo de Rafah, en apoyo a la Autoridad Palestina para que retome sus funciones en Gaza.

Egipto pide reconstruir Gaza sin desplazar a palestinos

Por su parte, Al-Sisi agradeció la posición de España respecto a Gaza y su reconocimiento del Estado palestino.

Al-Sisi coincidió con Sánchez en la necesidad de evitar cualquier desplazamiento forzoso de los palestinos en el enclave y destacó la urgencia de continuar con el intercambio de rehenes, aplicar las resoluciones internacionales para aliviar el sufrimiento de los gazatíes y reforzar el apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).