TÜRKİYE
Türkiye publica libro clave sobre la diplomacia de paz de Erdogan en Siria
El libro destaca los esfuerzos diplomáticos de Türkiye, incluyendo su llamado a una resolución basada en la paz, la justicia y la libertad, guiado por el principio de que "Siria pertenece a los sirios".
El libro titulado “La diplomacia de paz de Recep Tayyip Erdogan: el caso de Siria” examina el papel de Türkiye en la promoción de la paz, la justicia y la estabilidad en Siria bajo el liderazgo del presidente Erdogan. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive
20 de febrero de 2025

La Dirección de Comunicaciones de Türkiye anunció el lanzamiento del libro “La diplomacia de paz de Recep Tayyip Erdogan: el caso de Siria”, que destaca los esfuerzos diplomáticos del país a lo largo de la crisis siria, que ya se extiende por 13 años.

El libro, publicado en turco, árabe e inglés, examina el papel de Türkiye en la promoción de la paz, la justicia y la estabilidad en Siria bajo el liderazgo del presidente Erdogan.

El director de Comunicaciones, Fahrettin Altun, compartió el anuncio el jueves en X, subrayando la postura firme de Türkiye sobre la integridad territorial de Siria, su unidad política y el derecho del pueblo sirio a la autodeterminación.

Altun reiteró que Türkiye siempre ha estado del lado de la verdad y la justicia ante la crisis humanitaria en Siria.

Desde el inicio del conflicto, Türkiye ha adoptado un enfoque centrado en las personas, brindando refugio a millones de sirios mientras se opone activamente a organizaciones terroristas y amenazas a su seguridad nacional.

El libro subraya los esfuerzos diplomáticos de Türkiye, incluyendo su llamado a una solución basada en la paz, la justicia y la libertad, con el principio de que "Siria pertenece a los sirios".

El papel de Türkiye como actor regional y global

La publicación profundiza en las iniciativas de Türkiye en la diplomacia regional, incluidas negociaciones, asistencia humanitaria y su firme postura contra intervenciones externas que socavan la soberanía siria.

Resalta los principales esfuerzos diplomáticos, la mediación de Türkiye y el impacto más amplio de su política exterior en la configuración del futuro de la nación devastada por la guerra.

Con la publicación de este libro, la Dirección de Comunicaciones de Türkiye busca arrojar luz sobre las contribuciones del país a la paz en Siria y reafirmar su papel como actor clave en la estabilidad regional y global.

FUENTE:TRT World
