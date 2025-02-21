El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, participó este jueves en la reunión de ministros del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, donde se refirió, principalmente, a la situación en Gaza y Ucrania. También mantuvo reuniones clave con sus homólogos de Rusia, China y España.

Fidan también participó en la 27ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA (grupo conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Türkiye y Australia), que se llevó a cabo al margen de la reunión del G20.

En sus discursos, el ministro destacó la urgencia de fortalecer la cooperación multilateral ante las crisis humanitarias actuales y los conflictos en Gaza y Líbano, así como la situación en Siria y la guerra entre Ucrania y Rusia.

Señalando que los conflictos se han vuelto más largos, destructivos y extendidos que en cualquier otro momento de la historia reciente, Fidan afirmó ante los ministros que el desplazamiento de millones de personas, la presión abrumadora sobre los sistemas de ayuda humanitaria y las vulnerabilidades globales derivadas de las disrupciones económicas siguen persistiendo.

Asimismo, indicó que los rápidos avances, especialmente en los campos de la inteligencia artificial y la robótica, están redefiniendo el mundo, mientras que las instituciones multilaterales luchan por mantenerse efectivas ante la reconfiguración de las dinámicas de poder.

Por otra parte, sostuvo que "el Consejo de Seguridad de la ONU es incapaz de cumplir con su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad en un entorno global extremadamente polarizado".

Respecto a la situación en Gaza, Fidan subrayó que no es posible alcanzar una paz justa y duradera expulsando a los palestinos de sus tierras. “El camino hacia una paz no pasa por la expulsión de millones de palestinos de sus tierras. El territorio por el que los palestinos han hecho grandes sacrificios no está sujeto a negociación. La solución de dos Estados, aunque retrasada, sigue siendo la única vía para una paz sostenible. No implementarla solo perpetuará el conflicto”, afirmó.

Levantamiento de sanciones a Siria

Fidan también se refirió a la situación en Siria, reiterando que es imprescindible el levantamiento de sanciones para su recuperación. Calificando los últimos acontecimientos como “alentadores”, Fidan agregó que se han dado pasos significativos hacia un proceso de transición inclusivo y representativo en el país.

"Existe una firme determinación de tratar a todos los grupos étnicos y religiosos por igual. El compromiso de luchar contra el terrorismo sigue siendo inquebrantable. Se están atendiendo las preocupaciones de los países de la región. El control de las armas químicas sigue siendo una prioridad. Para que la recuperación de Siria avance de manera significativa, es necesario el levantamiento incondicional de las sanciones", indicó.