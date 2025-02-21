El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, participó este jueves en la reunión de ministros del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, donde se refirió, principalmente, a la situación en Gaza y Ucrania. También mantuvo reuniones clave con sus homólogos de Rusia, China y España.
Fidan también participó en la 27ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA (grupo conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Türkiye y Australia), que se llevó a cabo al margen de la reunión del G20.
En sus discursos, el ministro destacó la urgencia de fortalecer la cooperación multilateral ante las crisis humanitarias actuales y los conflictos en Gaza y Líbano, así como la situación en Siria y la guerra entre Ucrania y Rusia.
Señalando que los conflictos se han vuelto más largos, destructivos y extendidos que en cualquier otro momento de la historia reciente, Fidan afirmó ante los ministros que el desplazamiento de millones de personas, la presión abrumadora sobre los sistemas de ayuda humanitaria y las vulnerabilidades globales derivadas de las disrupciones económicas siguen persistiendo.
Asimismo, indicó que los rápidos avances, especialmente en los campos de la inteligencia artificial y la robótica, están redefiniendo el mundo, mientras que las instituciones multilaterales luchan por mantenerse efectivas ante la reconfiguración de las dinámicas de poder.
Por otra parte, sostuvo que "el Consejo de Seguridad de la ONU es incapaz de cumplir con su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad en un entorno global extremadamente polarizado".
Respecto a la situación en Gaza, Fidan subrayó que no es posible alcanzar una paz justa y duradera expulsando a los palestinos de sus tierras. “El camino hacia una paz no pasa por la expulsión de millones de palestinos de sus tierras. El territorio por el que los palestinos han hecho grandes sacrificios no está sujeto a negociación. La solución de dos Estados, aunque retrasada, sigue siendo la única vía para una paz sostenible. No implementarla solo perpetuará el conflicto”, afirmó.
Levantamiento de sanciones a Siria
Fidan también se refirió a la situación en Siria, reiterando que es imprescindible el levantamiento de sanciones para su recuperación. Calificando los últimos acontecimientos como “alentadores”, Fidan agregó que se han dado pasos significativos hacia un proceso de transición inclusivo y representativo en el país.
"Existe una firme determinación de tratar a todos los grupos étnicos y religiosos por igual. El compromiso de luchar contra el terrorismo sigue siendo inquebrantable. Se están atendiendo las preocupaciones de los países de la región. El control de las armas químicas sigue siendo una prioridad. Para que la recuperación de Siria avance de manera significativa, es necesario el levantamiento incondicional de las sanciones", indicó.
Guerra entre Rusia y Ucrania
Luego de las sesiones, Fidan se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien dialogó sobre el proceso de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, según fuentes diplomáticas turcas.
El ministro subrayó que la diplomacia sigue siendo el "único camino" y que Türkiye está plenamente dispuesta a respaldar negociaciones que conduzcan a una paz estable y duradera. También reafirmó el compromiso firme de Türkiye con la "integridad territorial y la soberanía" de Ucrania.
Fidan dialogó con su homólogo español, Albares
Fidan también sostuvo un encuentro con su homólogo español, José Manuel Albares, al margen de la reunión de ministros del G20. Dialogaron sobre el conflicto en Gaza, y Fidan reiteró que los intentos de desplazar a los palestinos de sus tierras ancestrales son "inaceptables".
Asimismo, hablaron sobre la guerra en Ucrania y evaluaron posibles propuestas para poner fin al conflicto entre Moscú y Kiev, según fuentes diplomáticas turcas.
Reunión con el ministro de Exteriores de China
El jueves, Fidan también sostuvo un encuentro con su homólogo chino, Wang Yi, en el que abordaron las relaciones políticas y económicas bilaterales, evaluando oportunidades para ampliar la cooperación.
Además, dialogaron sobre los desafíos globales de seguridad y temas regionales, como la guerra en Ucrania, la situación en Siria y los acontecimientos en Gaza.