China expresó su apoyo a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo con Rusia y poner fin a la guerra en Ucrania, asegurando que se está abriendo "una ventana para alcanzar la paz". Hizo estas declaraciones mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenskyy, y algunos funcionarios europeos criticaron a Trump por iniciar conversaciones sin representantes ucranianos o europeos en la mesa.

En un discurso ante sus homólogos del G20 reunidos en Sudáfrica, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi afirmó el jueves que "las llamadas para unas conversaciones de paz han aumentado recientemente y se está abriendo una oportunidad para la paz".

"China apoya todos los esfuerzos que contribuyan a la paz (en Ucrania), incluido el reciente consenso alcanzado entre Estados Unidos y Rusia", indicó. Y agregó que Beijing “está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo en la resolución política de la crisis".

Por otra parte, el ministro no mencionó nuevamente que todas las partes involucradas en el conflicto deberían participar en las conversaciones de paz, tal y como lo dijo durante la Conferencia de Seguridad de Múnich el viernes pasado.

El ministro hizo estas declaraciones tras el inicio de conversaciones en Riad el martes, en las que no participó ningún representante de Kiev. Allí, Rusia y Estados Unidos acordaron designar equipos para negociar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra.

Tensión entre Trump y Zelenskyy

Menos de un mes después de asumir la presidencia, Trump ha cambiado el rumbo de la política estadounidense sobre la guerra, abandonando su campaña de aislamiento hacia Moscú al dialogar directamente con el presidente ruso, Vladimir Putin. Además, impulsó las conversaciones entre altos funcionarios de EE.UU. y Rusia que dejaron a Ucrania sin lugar en la mesa de negociaciones.

Asimismo, este martes la administración Trump dijo que había acordado mantener más conversaciones con Rusia sobre el fin del conflicto de casi tres años tras una reunión de cuatro horas y media que se llevó a cabo en Arabia Saudí.

Mientras tanto, la tensión entre Trump y Zelenskyy escaló esta semana con acusaciones cruzadas.

"Un dictador sin elecciones, Zelenskyy será mejor que se de prisa o no le quedará país. Mientras tanto, nosotros estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que solo 'TRUMP' y la administración Trump pueden hacer", escribió el mandatario el miércoles en su perfil de Truth Social.