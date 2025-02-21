Un grupo de 177 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos regresó a su país el jueves tras ser retenidos "injustamente" en la prisión de Guantánamo, informó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario afirmó que la repatriación se logró gracias a una "petición directa" de su gobierno a Estados Unidos, lo que permitió el "rescate" de estos ciudadanos.

Los migrantes llegaron a Caracas en un vuelo de la aerolínea estatal Conviasa, que partió desde Honduras tras recibir una aeronave estadounidense en la base militar de Guantánamo. Al aterrizar en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fueron recibidos por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien agradeció al gobierno hondureño y anunció que otro vuelo de migrantes estaría llegando durante el fin de semana.

A principios de febrero, Donald Trump reveló que se habilitaron 30.000 camas en Guantánamo para alojar a migrantes venezolanos. La medida fue rechazada por el gobierno de Venezuela, que la calificó de "injusta" y exigió la "recuperación" de sus ciudadanos.

El “infierno” de Guantánamo

El ministro Cabello denunció las condiciones de detención en Guantánamo, calificándolas de "infierno".

"El mundo entero sabe las condiciones que imperan en ese recinto carcelario, y están regresando a su país, están siendo tratados como seres humanos, más allá de cualquier situación judicial que tengan algunos", declaró Cabello.

Las imágenes transmitidas por el canal estatal VTV mostraron a los repatriados, todos hombres, usando mascarillas rojas y ropa deportiva gris y sin esposas mientras desfilaban, eran vigilados por militares y agentes de inteligencia encapuchados y armados.

Cabello afirma que no hay delincuentes

Trump ha insistido en que sus deportaciones se centran en “delincuentes” que están en territorio estadounidense, asegurando que entre los expulsados hay miembros del Tren de Aragua, un grupo designado recientemente como terrorista por la administración de EE.UU.

Sin embargo, el gobierno venezolano afirmó que en el primer grupo de 190 deportados, que llegó el 10 de febrero, no había integrantes de esa organización. Cabello precisó que solo 17 fueron detenidos por delitos menores como hurto.

Ahora, en un comunicado, Caracas aseguró que, en caso de que haya "alguna situación que tipifique cualquier forma de delito establecido" en el ordenamiento legal venezolano por parte de alguno de los repatriados, las autoridades "competentes actuarán de acuerdo con las leyes de la república y en resguardo estricto de los derechos humanos".

En este contexto, Maduro también se refirió al Tren de Aragua, asegurando que ha sido desmantelado, e invitando a Trump a pedir "los informes verídicos" del FBI y la DEA para que "vea la verdad" sobre el grupo.