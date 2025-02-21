Las tensiones entre Israel y Hamás se intensificaron este jueves luego de que Tel Aviv afirmara que uno de los cuerpos entregados en el último intercambio no correspondía a la rehén Shiri Bibas, como había informado previamente Hamás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que esto desencadenará 'represalias' contra Gaza.

El cuerpo, que Hamás aseguró que pertenecía a la rehén, había sido entregado este jueves junto con los de sus dos hijos, Ariel y Kfir, así como el de Oded Lifshitz, en la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza.

En un comunicado, el ejército israelí informó que los cuerpos de los dos niños fueron identificados tras completarse el proceso de verificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel. Sin embargo, señaló que, durante el análisis, se determinó que el tercer cuerpo recibido no pertenece a Shiri Bibas ni coincide con el de ningún otro rehén.

La noticia avivó las tensiones con Israel, donde Netanyahu amenazó con más ataques contra Gaza.

"La voz de la sangre de nuestros seres queridos clama a nosotros desde la tierra. Nos exige ajustar cuentas con los asesinos depravados, y lo haremos", declaró. También reiteró que la devolución de los cuerpos "nos obliga a asegurar que lo ocurrido el 7 de octubre nunca vuelva a suceder", dejando entrever su intención de continuar con la ofensiva.

Por su parte, Hamás acusó a Israel de ser responsable de la muerte de la rehén, alegando que falleció durante los bombardeos israelíes en Gaza a lo largo de los últimos 15 meses.

"Netanyahu ahora llora los restos de sus prisioneros, intentando evadir la responsabilidad por sus muertes", afirmó Hamás en su comunicado, señalando que el primer ministro está usando la situación para su supervivencia política.

El grupo también afirmó que trató a los cautivos de manera humana e intentó protegerlos. Además, destacó que los mismos ataques israelíes que mataron a los cuatro prisioneros también cobraron la vida de 17.881 niños palestinos en lo que describió como el "bombardeo criminal de Israel contra Gaza".

Críticas a Netanyahu

La devolución de los cuerpos desató una ola de indignación en Israel. Políticos y periodistas acusaron a Netanyahu de haber obstaculizado acuerdos previos con Hamás, los cuales, según ellos, podrían haber evitado estas muertes.

El primer ministro intentó presentar la entrega de los cuerpos como un logro, pero su discurso no convenció a la opinión pública. Inicialmente, planeó asistir a una ceremonia para recibirlos, pero canceló a última hora. Según el Canal 12 de Israel, la decisión se debió a la protesta de las familias de los rehenes, quienes denunciaron que los nombres de los fallecidos fueron divulgados antes de la confirmación forense.

La diputada opositora Meirav Cohen expresó su indignación en X: "Desde mayo de 2024, 124 soldados israelíes han muerto en Gaza mientras un acuerdo casi idéntico ya estaba sobre la mesa. ¿Cuántos más deben morir por los intereses políticos y de coalición de Netanyahu en lugar de traer a todos a casa y poner fin a la guerra ahora?".

El periodista Ben Caspit también arremetió contra el primer ministro. "Cuando hay un éxito, es su logro. Cuando hay un fracaso, otros tienen la culpa", escribió. Y fue aún más contundente: "No hay forma de evitarlo: tenemos que decirlo en voz alta: Benjamín Netanyahu es una persona terrible".

Panfletos israelíes amenazan a los palestinos

Por otra parte, cientos de panfletos cayeron este jueves sobre los devastados vecindarios de Gaza, exigiendo a los palestinos que "reconsideren" sus elecciones y asegurando que los países árabes vecinos los abandonarán.

Los panfletos, que incluyen imágenes de Netanyahu y Trump junto con versículos del Corán, exigen a los palestinos que cooperen con las autoridades israelíes o enfrenten la "expulsión".