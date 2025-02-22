Seis rehenes israelíes empezaron a ser liberados este sábado por Hamás a cambio de cientos de prisioneros palestinos en poder de Tel Aviv, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza que comenzó el pasado 19 de enero. La entrega ocurre luego de que un impasse este viernes, por los restos mal identificados de la rehén argentina-israelí Shiri Bibas, amenazara con descarrilar la frágil tregua.

Hamás designó dos lugares de entrega en Gaza: uno en Rafah, en la parte sur del enclave, y otro en Nuseirat, en el centro. La primera liberación, de los rehenes Tal Shoham y Avera Mengist, se produjo en el sitio designado de Rafah, que se ubica a menos de un kilómetro de las posiciones de la fuerza de ocupación israelí en el sur de la ciudad. En la zona había una gran concentración de palestinos.

Horas después, en Nuseirat, Hamás hizo la entrega de los rehenes israelíes liya Cohen, Omer Shem-Tov y Omer Wenkert al Comité Internacional de la Cruz Roja. Se espera que un sexto rehén, Hesham al-Sayed, de 36 años, también sea liberado en las próximas horas, al parecer sin ceremonia, en la Ciudad de Gaza.

Estos seis rehenes son los últimos vivos del grupo de 33 que Hamás aceptó entregar como parte de la primera etapa del acuerdo de alto el fuego en Gaza con Israel. A cambio, Israel dejára libres a 602 prisioneros palestinos retenidos en sus cárceles.

Hasta ahora, Hamás ha entregado a 19 vivos y cuatro cuerpos. Con los seis de este sábado, la cifra asciende a 25. La próxima semana se devolverán los restos de otros cuatro rehenes, lo que marcará el final de la primera etapa.

A cambio, Israel ha liberado a 1.135 prisioneros palestinos, muchos de ellos condenados a cadena perpetua.

El acuerdo de alto el fuego logró frenar en cierta medida la ofensiva genocida de Israel contra Gaza, que ha matado al menos a 48.300 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha reducido el enclave a ruinas. Sin embargo, las víctimas por cuenta de la agresión israelí siguen aumentando.

Hamás reitera que el éxito del acuerdo depende del cumplimiento de Israel

Hamás volvió a insistir en que la finalización de los intercambios de prisioneros depende de la plena adhesión de Israel a los términos del acuerdo de alto el fuego, en especial en lo que respecta a la situación humanitaria en Gaza.

El portavoz Abdul Latif al-Qanou enfatizó que para que el proceso de intercambio se lleve a cabo sin problemas, Tel Aviv debe comprometerse con todos los aspectos del acuerdo.

“La finalización de los próximos intercambios de prisioneros depende del compromiso de la ocupación con las cláusulas restantes del acuerdo y de su implementación del protocolo humanitario”, dijo Qanou en un comunicado.

Israel ha matado a 100 palestinos desde que comenzó la tregua

Las fuerzas israelíes en Gaza han matado a 100 palestinos y herido a 820 desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego hace más de un mes, informó la Oficina de Medios del enclave.

El reporte, que la directora de esa dependencia, Salama Maarouf, compartió en X, también acusó a Tel Aviv de obstaculizar la implementación del "protocolo humanitario" vinculado al cese del fuego.

Maarouf señaló que la muerte más reciente se produjo en la mañana de este viernes en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Agregó que desde que comenzó la tregua, hace 35 días, el Ejército de Israel ha cometido más de 350 violaciones, siendo la más significativa la obstrucción de la ayuda humanitaria estipulada por el protocolo de alto el fuego.

Por su parte, Hamás dijo que Tel Aviv ha incumplido el acuerdo en cuatro áreas clave: ataques y asesinatos de palestinos, demoras en el regreso de personas desplazadas al norte de Gaza y obstáculos a la entrada de suministros esenciales, incluidos materiales de refugio como tiendas de campaña y casas prefabricadas, combustible y equipo para retirar escombros y recuperar cuerpos.

Además, ha habido retrasos en la entrega de medicamentos y materiales necesarios para restaurar los hospitales y el sector de la salud.