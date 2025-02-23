Mientras se esperaba que 620 prisioneros palestinos en poder de Israel volvieran a la libertad, como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás, el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó este domingo que esa liberación se retrasará. De acuerdo al comunicado de la oficina de Netanyahu, los prisioneros palestinos no serán entregados “hasta que se garantice la liberación de los próximos rehenes, sin las ceremonias degradantes”.

Tel Aviv justificó su decisión en lo que llamó reiteradas violaciones de Hamás al acuerdo de alto el fuego, a pesar de que el grupo de resistencia palestino liberó a seis rehenes israelíes este sábado, según lo previsto en el pacto. De hecho, Hamás respondió al retraso en la liberación de prisioneros señalando en un comunicado que el que incumple el acuerdo es Israel. Según sostuvo el grupo, la entrega de los seis rehenes israelíes demuestra su compromiso con los términos acordados, mientras que las continuas "tácticas dilatorias" de Netanyahu están obstaculizando el proceso.

“Aunque Hamás ha respondido positivamente a los esfuerzos de los mediadores para asegurar el éxito del proceso de intercambio, el criminal de guerra Netanyahu sigue incurriendo en dilaciones y demoras, posponiendo la liberación de prisioneros", publicó el portavoz de Hamás, Abdul Latif Qanou, en el canal oficial de Telegram del grupo. En esa línea, Qanou agregó: "Hacemos un llamado a los mediadores y garantes del acuerdo para que presionen a la ocupación [Israel] para que respete el acuerdo de alto el fuego e implemente sus términos sin demora ni dilaciones".

Hasta el momento, Hamás ha entregado a 19 rehenes y los cuerpos de otros cuatro. Con los seis liberados este sábado, el número total ascendió a 25. La próxima semana se planea la devolución de los restos de otros cuatro rehenes, lo que marcaría el cierre de la primera fase.

Relacionado Hamás entrega 6 rehenes israelíes en nuevo intercambio con Tel Aviv

En la noche del sábado, la emisora estatal israelí KAN reportó que Tel Aviv aplazaría la liberación de prisioneros palestinos hasta después de consultas de seguridad realizadas por Netanyahu. Según el informe, dichas consultas se centrarían en las negociaciones para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Por su parte, el diario Israel Hayom, citando al Servicio Penitenciario del país, informó que la dirección política aún no había dado instrucciones para la liberación de los prisioneros palestinos contemplados en ese intercambio.

¿Quiénes iban a ser liberados por Israel este sábado?

La lista de prisioneros palestinos que iban a ser liberados el sábado incluye a 50 personas que cumplen cadena perpetua, 60 con penas de larga duración y 41 palestinos que habían sido detenidos de nuevo tras ser liberados en el acuerdo Shalit de 2011, según declaraciones de instituciones palestinas, entre ellas la Oficina de Información de Prisioneros, la Comisión de Asuntos de los Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos.

Relacionado Tortura y humillación: prisioneros revelan infierno en cárceles de Israel

La lista también incluye a 23 menores, una mujer y 445 detenidos de Gaza, que fueron arrestados después del 7 de octubre de 2023.

Del total de personas en la lista, 97 prisioneros serían deportados a la fuerza. De ellos, 95 están afiliados a Hamás, 40 a Fatah, 12 a la Yihad Islámica y cuatro al Frente Popular para la Liberación de Palestina.

“Demoras y excesos” de Israel para liberar a los prisioneros

La Oficina de Información de Prisioneros, afiliada a Hamás, acusó a Israel de retrasar la liberación, afirmando: “Ha habido demoras y excesos por parte de la ocupación con respecto a la liberación de los prisioneros”.

Nahed Al-Fakhouri, un funcionario de esa oficina, señaló en un comunicado: "La ocupación atacó a los prisioneros antes de su liberación y está tratando de manipular algunos de los nombres de los prisioneros programados para ser liberados". Al-Fakhouri también confirmó que Hamás está dispuesto a entregar a todos los rehenes israelíes a cambio de la liberación de todos los prisioneros palestinos.