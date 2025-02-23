Por primera vez desde 2002, el Ejército de Israel desplegó tanques en Cisjordania ocupada este domingo, en medio de una escalada militar en el territorio palestino.

Un comunicado militar indicó que las tropas de la Brigada de Infantería Nahal y de la unidad de Comando Duvdevan comenzaron sus operaciones en varias aldeas cerca de Yenín, en el norte de Cisjordania Ocupada.

Esta nueva agresión se produce en medio de la escalada de incesantes ataques israelíes contra varias provincias del norte del territorio ocupado, dirigidos especialmente contra los campos de refugiados palestinos, y que se han extendido por más de 33 días.

Relacionado Miles de palestinos desplazados en Cisjordania ocupada por ofensiva israelí

La emisora pública israelí KAN informó que el despliegue de tanques formaba parte de "preparativos más amplios para una expansión de las operaciones militares en esa zona de Cisjordania" ocupada.

Este marca el primer despliegue de tanques en más de dos décadas, cuando en 2002 ejército israelí los utilizó como parte de la Operación Escudo Defensivo en Cisjordania ocupada.

Presión política

Según una fuente anónima citada por Canal 14 de Israel, la dirección política en Tel Aviv “presionó para la inclusión de tanques en la operación militar en curso en el norte de Cisjordania" ocupada.