El ejército israelí podría estar preparando la reanudación de su ofensiva contra Gaza, según afirmó el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, luego de que Tel Aviv retrasara un intercambio de prisioneros clave en la primera fase del acuerdo de tregua. El anuncio aumenta la incertidumbre sobre el ya frágil alto el fuego, cuya segunda fase debería comenzar el próximo sábado.
"Estamos preparados para reanudar los combates intensos en cualquier momento", declaró Netanyahu en un evento militar este domingo. Añadiendo que alcanzará sus objetivos "por la vía diplomática o por otros medios".
En la misma línea, el ejército israelí indicó en un comunicado que "tras evaluar la situación, se decidió aumentar la preparación operativa en la zona fronteriza".
El anuncio de Tel Aviv se produjo luego de que Israel retrasara la liberación de prisioneros palestinos este sábado, a pesar de que Hamás entregó a seis rehenes, según lo estipulado en el acuerdo de tregua.
El intercambio de prisioneros es una condición clave de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego. En un primer momento, estaba previsto que el gobierno israelí liberara a 620 palestinos, en su mayoría detenidos desde octubre de 2023, incluidos 24 mujeres y menores.
Sin embargo, en la madrugada del domingo, Netanyahu anunció que pospondrá su liberación hasta que "la liberación de los próximos rehenes quede garantizada” y no se realicen lo que calificó como “ceremonias degradantes" al momento del intercambio.
Por su parte, Hamás calificó la medida como una "violación" del alto el fuego y suspendió todas las negociaciones hasta que Israel cumpla primero con la liberación acordada.
El portavoz de Hamás, Abdel Latif Al-Qanou, advirtió que el incumplimiento israelí socava los esfuerzos para completar la liberación de los rehenes restantes en la primera etapa."El fracaso en implementar el protocolo humanitario y la demora en la liberación de prisioneros demuestra la intención de Israel de obstaculizar el acuerdo", declaró.
Además, acusó a Netanyahu de anteponer su agenda personal y descuidar la vida de los cautivos israelíes. También confirmó que Hamás está en contacto con los mediadores del acuerdo para abordar las reiteradas violaciones del pacto por parte de Israel.
Esta situación pone en riesgo las negociaciones para la segunda fase del acuerdo, que deberían estar en marcha, ya que la primera fase concluye el próximo sábado 1 de marzo con la entrega de los cuerpos de cuatro rehenes a cambio de otra tanda de prisioneros palestinos.
Apoyo estadounidense
Por otro lado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Brian Hughes, afirmó que la Casa Blanca respalda la decisión de Israel de postergar la liberación de los prisioneros. El presidente Donald Trump, añadió, está dispuesto a apoyar a Israel en "cualquier curso de acción que elija con respecto a Hamás".
Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, anunció que viajará a la región esta semana con el objetivo de extender la primera fase del acuerdo de alto el fuego y dar margen para continuar las negociaciones hacia la segunda fase.
"Debemos lograr una extensión de la primera fase, por lo que viajaré a la región esta semana, probablemente el miércoles, para negociar ese objetivo. Esperamos contar con el tiempo suficiente para iniciar la segunda fase y lograr la liberación de más rehenes", señaló Witkoff en una entrevista con la cadena de noticias CNN.
Anteriormente, el ejército israelí ya había anunciado el paso viernes 7 de febrero, el reacomodamiento de tres de sus divisiones militares en varios frentes de Gaza.
En un comunicado, el ejército informó que sus divisiones 162, 143 y 99 fueron desplegadas "para fortalecer la defensa de los civiles que viven en el área del Negev occidental" e Israel en general.
Este acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros en Gaza entró en vigor el mes pasado, deteniendo la guerra genocida de Israel, que ha matado a más de 48.300 víctimas, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado el enclave en ruinas