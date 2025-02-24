Israel prolongará su presencia militar en Cisjordania ocupada durante al menos un año, anunció este domingo el ministro de Defensa, Israel Katz. La decisión llega tras el desalojo total de tres campos de refugiados y el desplazamiento forzado de al menos 40.000 personas.
“He dado instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) para que se preparen para una larga estancia en los campamentos que fueron desalojados durante el próximo año, y no permitan que los residentes regresen” afirmó.
Katz aseguró que los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams “están ahora vacíos” y que las fuerzas israelíes no permitirán que los desplazados “regresen”, una medida que da continuidad a sus políticas de desplazamiento forzoso.
El ministro israelí hizo estos anuncios luego de que este domingo, Tel Aviv desplegara tanques en el norte de Cisjordania ocupada, una medida sin precedentes desde 2002, y que afecta principalmente a las ciudades de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.
Horas después, anunció la ampliación de las operaciones en la zona. “El ejército israelí está ampliando sus operaciones en el norte de Cisjordania ocupada y, a partir de esta noche, también operará en la ciudad de Qabatiya”, indicó Katz.
Según la agencia de noticias palestina Wafa, las fuerzas israelíes impusieron un toque de queda de 48 horas en Qabatiya y en Yenín, lo que ha dificultado aún más la movilidad de sus habitantes.
Asimismo, el alcalde de la ciudad de Qabatiya, Ahmad Zakarneh, explicó a la agencia de noticias Anadolu que las fuerzas israelíes han bloqueado todos los accesos, impidiendo que los palestinos entren o salgan de la zona.
“Las excavadoras militares han seguido destruyendo calles e infraestructura, mientras las fuerzas del ejército se desplegaban en los vecindarios y realizaban redadas en viviendas, algunas de las cuales fueron convertidas en cuarteles militares”, relató Zakarneh, destacando el impacto devastador en la ciudad.
Además, la actividad de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, ha quedado “suspendida”, según afirmó el Ejército en un comunicado. En consecuencia, miles de personas se han quedado sin acceso a asistencia humanitaria en medio de una crisis de desplazamiento masivo.
En la misma línea, el gobernador de Yenín, Kamal Abu Al-Rub, se pronunció sobre las operaciones israelíes, condenando la imposición del toque de queda y calificando de “militarizada” la situación.
“Las fuerzas de ocupación iniciaron una operación militar en la ciudad e impusieron un toque de queda de 48 horas desde esta mañana”, señaló Abu al-Rub, en una declaración que refleja la gravedad de la situación en la región.
Este endurecimiento de las operaciones militares se produce apenas dos días después de la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a las tropas israelíes que operan en el campo de refugiados de Tulkarem. La visita fue duramente criticada por la Autoridad Palestina, que la calificó de "asalto" y "agresión", señalando que forma parte de la continua expansión de la ocupación israelí en territorios palestinos.
Una ofensiva sin precedentes
Esta operación, que incluyó ataques y agresiones en Cisjordania ocupada, bautizada como "Muro de Hierro", comenzó el 21 de enero, dos días después de que entrara en vigor un frágil alto el fuego entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás.
Desde el 7 de octubre de 2023, más de 923 palestinos han muerto y más de 7.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud palestino.
En julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia emitió una resolución en la que calificó de ilegal la ocupación israelí y ordenó la evacuación de los asentamientos.
Sin embargo, en el terreno, la ocupación persiste, mientras los palestinos continúan viviendo bajo un régimen de control estricto que limita su libertad de movimiento y acceso a recursos esenciales. La comunidad internacional, aunque expresando preocupación, ha mostrado una capacidad limitada para frenar la expansión de Israel en estos territorios.