El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este lunes que la Unión Europea enfrenta dificultades en múltiples frentes, desde la economía hasta la defensa, la política y su credibilidad internacional. Un panorama en el que Ankara desempeña un papel clave.

“Solo Türkiye, a través de su membresía plena, puede rescatar a la Unión Europea del punto muerto en el que ha caído”, declaró el mandatario, señalando la relevancia estratégica de su país para la estabilidad de Europa y su influencia global.

De hecho, al mencionar importancia de restaurar las relaciones con la UE a su ritmo anterior, Erdogan afirmó que los recientes desarrollos en Siria, junto con las conversaciones que buscan terminar la guerra de Rusia y Ucrania, han reafirmado una vez más la necesidad que Europa tiene de Türkiye.

En relación a los esfuerzos diplomáticos que ha desplegado Türkiye en los tres años de la guerra en Ucrania, Erdogan recordó: "Desde el primer día del conflicto, hemos trabajado incansablemente para establecer la paz, guiados por el principio de que ‘en la guerra no hay vencedores así como en la paz no hay perdedores'”.

También hizo mención a que “mientras casi todo el mundo echaba leña al fuego, en marzo de 2022, nosotros organizamos negociaciones directas entre ambas partes en Estambul. Como resultado de nuestros compromisos con ambas partes, pusimos en marcha la Iniciativa de Granos del Mar Negro, que facilitó el envío de 33 millones de toneladas de cereales a los mercados mundiales a través de Türkiye, evitando así una crisis alimentaria mundial".

Por eso aseguró que considera que la “voluntad” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump “de terminar la guerra a través de negociaciones es un paso positivo en principio”, pues “se alínea con la política de Türkiye de los últimos cuatro años” de cara al conflicto.

Sin embargo, el mandatario también aclaró que “el camino hacia una paz justa y duradera sólo puede allanarse mediante un marco que incluya a todas las partes interesadas. Aparte del Proceso de Estambul, las negociaciones anteriores excluyeron a Rusia, por lo que no dieron los resultados deseados. Para que el nuevo proceso tenga éxito, debe incluirse a Ucrania y hay que poner fin a la guerra mediante negociaciones mutuas”.

Luego de mencionar que le ha planteado esta política de principios al presidente de Ucraniza, Volodymyr Zelenskyy; al de Francia Emmanuel Macron, y al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, Erdogan dijo que Türkiye está preparada “para brindar todo el apoyo necesario para garantizar que este proceso conduzca a una paz duradera, incluyendo la posibilidad de albergar negociaciones si es necesario”.

“Nuestra región ya ha derramado demasiada sangre, lágrimas y conflictos. Esta guerra, que se ha cobrado la vida de cientos de miles y ha impuesto costos enormes a ambas naciones, debe llegar a su fin. Como un país que se ha ganado la confianza de ambas partes con su enfoque equilibrado, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr una paz justa y duradera”, reiteró.