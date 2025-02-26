TÜRKİYE
La población de Jóyali fue escenario de una ofensiva de Armenia que durante dos horas mató a 613 civiles azerbaiyanos, incluidas 106 mujeres, 63 niños y 70 ancianos.
26 de febrero de 2025

Türkiye conmemora este miércoles el aniversario número 33 de la masacre de Jóyali, recordando el asesinato masivo de civiles azerbaiyanos por parte de las fuerzas armenias en esa ciudad, ubicada en la región de Karabaj.

Con motivo de la fecha, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, escribió en X que “el dolor” de la masacre de Jóyali “nunca lo vamos a olvidar y siempre lo llevaremos con nosotros”. También dijo que recuerda “con misericordia a nuestros hermanos azerbaiyanos masacrados”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, señaló que “en el aniversario 33 de la masacre de Jóyali, cuyo dolor sentimos profundamente en nuestros corazones a pesar de que hayan pasado tantos años, conmemoramos respetuosamente a nuestros hermanos azerbaiyanos que perdieron la vida”. “Türkiye permanece junto a nuestro querido Azerbaiyán, como lo ha hecho ayer, hoy y siempre”, completó el ministro.

Después de la disolución de la Unión Soviética, el 26 de febrero de 1992, las fuerzas armenias tomaron el control de la ciudad de Jóyali, en la región de Karabaj, tras atacarla con artillería pesada y tanques, con ayuda de un regimiento de infantería.

La ciudad fue el escenario de una ofensiva armenia de dos horas que mató a 613 civiles azerbaiyanos –entre ellos 106 mujeres, 63 niños y 70 ancianos– y dejó gravemente heridos a otros 487, según cifras de las autoridades de Azerbaiyán.

Además, durante la ahora denominada masacre de Jóyali, las fuerzas armenias capturaron a 1.275 azerbaiyanos, de los cuales 150 siguen desaparecidos, mientras que ocho familias fueron aniquiladas por completo.

La región de Karabaj fue escenario de matanzas desde la Primera Guerra de Karabaj, a principios de la década de 1990. Durante esta guerra, las tropas armenias ocuparon el territorio reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán y siete zonas adyacentes, incluida Jóyali.

En el otoño de 2020, después de 44 días de enfrentamientos, Azerbaiyán liberó varias ciudades, aldeas y asentamientos en Karabaj que padecieron aproximadamente 30 años de ocupación armenia.

Türkiye fue uno de los primeros países en reconocer el incidente como una masacre y pidió justicia para las víctimas.

