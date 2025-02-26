Tras las tensiones que amenazaron el futuro de la tregua en Gaza por cuenta del retraso israelí en la liberación de prisioneros palestinos, Hamás y Tel Aviv lograron un acuerdo para solucionar el impasse y abrir el camino a las negociaciones sobre la segunda etapa del alto el fuego.
El grupo de resistencia palestino Hamás anunció este miércoles que intercambiará con Tel Aviv los cuerpos de cuatro rehenes israelíes por más de 600 prisioneros palestinos el jueves, y que con esto culminará la primera fase del acuerdo de alto el fuego en el enclave.
"Los mediadores informaron a Hamás que el intercambio (de prisioneros) tendrá lugar el jueves... Hamás y otras facciones de la resistencia entregarán cuatro cuerpos de rehenes israelíes y, a cambio, Israel liberará a más de 600 detenidos palestinos", declaró a la agencia de noticias AFP un miembro del grupo. Otro alto integrante de Hamás detalló que el "intercambio se realizará simultáneamente".
Previamente, este miércoles, el grupo anunció que su delegación concluyó una visita a El Cairo, donde había llegado a un acuerdo con Israel para resolver la demora en la liberación de cientos de palestinos, prevista para el sábado pasado.
Hamás añadió que su delegación, liderada por Jalil al-Hayya, mantuvo reuniones con funcionarios egipcios acerca de la implementación del alto el fuego y la próxima fase de negociaciones. El grupo insistió en la necesidad de que todas las partes cumplan los términos del acuerdo de forma estricta.
Por su parte, un funcionario israelí confirmó la noche de este martes que se logró un entendimiento con Hamás para solucionar el retraso en la liberación de los prisioneros palestinos. “La mediación egipcia ha tenido éxito… Se alcanzó un acuerdo para resolver este problema”, dijo el funcionario a Canal 13 de Israel, sin revelar su identidad.
“Si no hay cambios de última hora, los restos de cuatro rehenes israelíes serán devueltos el miércoles por la noche sin una ceremonia formal, y los prisioneros palestinos serán liberados gradualmente de las cárceles israelíes”, agregó.
Luego de este desarrollo, el principal enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo este miércoles que las conversaciones para una segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza retomaron su curso. Witkoff confirmó que representantes israelíes iban en camino a los diálogos: “Estamos haciendo muchos progresos. Israel está enviando un equipo ahora mismo".
También anticipó que “será en Doha o en El Cairo donde se reanudarán las negociaciones con los egipcios y los qataríes".
El acuerdo de cese del fuego en Gaza entre Israel y Hamás entró en vigencia el pasado 19 de enero, y consta de tres fases, cada una 42 días, con negociaciones previas antes de avanzar a la siguiente.
Para la primera etapa se pactó la liberación de 33 rehenes israelíes, tanto vivos como muertos. Hasta el momento, Hamás ha liberado a 25 vivos y ha entregado los restos de otros cuatro. Este sábado, luego de que el grupo de resistencia palestino liberara a seis rehenes, Israel retrasó la entrega de unos 620 prisioneros palestinos.
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que la decisión era una respuesta a las violaciones de Hamás, citando las ceremonias en las que se dieron las liberaciones. Sin embargo, el grupo de resistencia palestino rechazó la acusación como infundada, calificándola de pretexto para evadir los compromisos de Tel Aviv en virtud del acuerdo.
Casa Blanca: “Queremos que el cese del fuego continúe”
Estados Unidos, el mayor aliado de Israel, aseguró este martes que quiere que el alto el fuego en Gaza continúe, teniendo en cuenta que la primera fase del acuerdo expirará este fin de semana.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente Donald Trump y su administración "siguen muy comprometidos". "Queremos que el alto el fuego continúe, y el presidente ha dejado muy claro que quiere que todos los rehenes que han estado en cautiverio en Gaza regresen a casa", dijo a los periodistas.
Israel considera extensión de tregua
Por su parte, Tel Aviv está considerando extender la tregua en Gaza mientras intenta recuperar a los 63 rehenes restantes, según informaron funcionarios israelíes.
"Estamos siendo muy cautelosos", dijo la viceministra de Relaciones Exteriores de Israel, Sharren Haskel, a periodistas cuando se le preguntó si la tregua podría extenderse sin iniciar conversaciones sobre una segunda fase, la cual incluiría temas difíciles como el fin definitivo del conflicto y la gobernanza futura de Gaza.
"No hubo un acuerdo particular al respecto, pero podría ser una posibilidad", señaló. "No cerramos la opción de continuar el alto el fuego actual, pero a cambio de nuestros rehenes, y deben ser devueltos a salvo".
La “última oportunidad” para lograr una solución de dos Estados
Sigrid Kaag, coordinador especial de la ONU para Oriente Medio, instó a la comunidad internacional a aprovechar la "oportunidad histórica" para la paz en la región, advirtiendo que esta podría ser la "última oportunidad" para una solución de dos Estados.
"Oriente Medio está experimentando una transformación rápida; su alcance e impacto siguen siendo inciertos, pero también presenta una oportunidad histórica", dijo Kaag al Consejo de Seguridad de la ONU.
Destacando la devastación en Gaza, Kaag mencionó su viaje al enclave: "En mi última visita a Gaza, poco después de la entrada en vigor del alto el fuego, una vez más me conmovieron las escenas de absoluta devastación y desesperación debido a la pérdida, el trauma y la sensación de abandono por parte de la comunidad internacional".
El acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros ha pausado temporalmente la ofensiva israelí, que ha dejado cerca de 48.350 muertos, en su mayoría mujeres y niños, y ha devastado Gaza.
El pasado noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su agresión en el enclave.