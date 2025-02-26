Tras las tensiones que amenazaron el futuro de la tregua en Gaza por cuenta del retraso israelí en la liberación de prisioneros palestinos, Hamás y Tel Aviv lograron un acuerdo para solucionar el impasse y abrir el camino a las negociaciones sobre la segunda etapa del alto el fuego.

El grupo de resistencia palestino Hamás anunció este miércoles que intercambiará con Tel Aviv los cuerpos de cuatro rehenes israelíes por más de 600 prisioneros palestinos el jueves, y que con esto culminará la primera fase del acuerdo de alto el fuego en el enclave.

"Los mediadores informaron a Hamás que el intercambio (de prisioneros) tendrá lugar el jueves... Hamás y otras facciones de la resistencia entregarán cuatro cuerpos de rehenes israelíes y, a cambio, Israel liberará a más de 600 detenidos palestinos", declaró a la agencia de noticias AFP un miembro del grupo. Otro alto integrante de Hamás detalló que el "intercambio se realizará simultáneamente".

Previamente, este miércoles, el grupo anunció que su delegación concluyó una visita a El Cairo, donde había llegado a un acuerdo con Israel para resolver la demora en la liberación de cientos de palestinos, prevista para el sábado pasado.

Hamás añadió que su delegación, liderada por Jalil al-Hayya, mantuvo reuniones con funcionarios egipcios acerca de la implementación del alto el fuego y la próxima fase de negociaciones. El grupo insistió en la necesidad de que todas las partes cumplan los términos del acuerdo de forma estricta.

Por su parte, un funcionario israelí confirmó la noche de este martes que se logró un entendimiento con Hamás para solucionar el retraso en la liberación de los prisioneros palestinos. “La mediación egipcia ha tenido éxito… Se alcanzó un acuerdo para resolver este problema”, dijo el funcionario a Canal 13 de Israel, sin revelar su identidad.

“Si no hay cambios de última hora, los restos de cuatro rehenes israelíes serán devueltos el miércoles por la noche sin una ceremonia formal, y los prisioneros palestinos serán liberados gradualmente de las cárceles israelíes”, agregó.

Luego de este desarrollo, el principal enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo este miércoles que las conversaciones para una segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza retomaron su curso. Witkoff confirmó que representantes israelíes iban en camino a los diálogos: “Estamos haciendo muchos progresos. Israel está enviando un equipo ahora mismo".

También anticipó que “será en Doha o en El Cairo donde se reanudarán las negociaciones con los egipcios y los qataríes".

El acuerdo de cese del fuego en Gaza entre Israel y Hamás entró en vigencia el pasado 19 de enero, y consta de tres fases, cada una 42 días, con negociaciones previas antes de avanzar a la siguiente.

Para la primera etapa se pactó la liberación de 33 rehenes israelíes, tanto vivos como muertos. Hasta el momento, Hamás ha liberado a 25 vivos y ha entregado los restos de otros cuatro. Este sábado, luego de que el grupo de resistencia palestino liberara a seis rehenes, Israel retrasó la entrega de unos 620 prisioneros palestinos.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que la decisión era una respuesta a las violaciones de Hamás, citando las ceremonias en las que se dieron las liberaciones. Sin embargo, el grupo de resistencia palestino rechazó la acusación como infundada, calificándola de pretexto para evadir los compromisos de Tel Aviv en virtud del acuerdo.

