El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que pondrá fin a las licencias para la exportación de crudo de Venezuela, emitidas por su predecesor, Joe Biden. La medida afectará directamente a la petrolera Chevron y fue condenada “categóricamente” por el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Trump justificó su decisión señalando que la administración de Maduro no ha repatriado a migrantes venezolanos en situación irregular al ritmo "que habían acordado", además de que las "condiciones electorales dentro de Venezuela no han sido cumplidas".

Desde el Gobierno de Maduro no demoraron en rechazar “categóricamente” la decisión. La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, calificó de “lesiva e inexplicable” la medida, con la que, además, según la funcionaria, se pone en “entredicho la seguridad jurídica de EE.UU. en su régimen de inversiones internacionales”.

“Venezuela seguirá su camino de recuperación económica integral garantizándola con el esfuerzo creativo de todos y en apego absoluto a su soberanía e independencia nacional”, agregó Rodríguez.

En noviembre de 2022, Biden había aligerado algunas sanciones petroleras impuestas a Venezuela en 2019, durante el primer mandato de Trump, en un esfuerzo por apoyar negociaciones entre Maduro y la oposición. Ese día, el Departamento del Tesoro permitió a la petrolera estadounidense Chevron reanudar la producción de forma "limitada" en Venezuela.

Más adelante, en abril de 2024, Biden reimpuso buena parte de las sanciones al petróleo y el gas venezolano, pero mantuvo licencias individuales a algunas petroleras como la estadounidense Chevron, la española Repsol o la francesa Maurel & Prom.

La salida de Chevron, que se hará efectiva desde el 1 de marzo, puede llegar a implicar un revés económico para Venezuela, ya que la empresa estadounidense había contribuido a la reactivación de la producción petrolera de la nación suramericana, que en enero de este año superó por primera vez el millón de barriles por día desde junio de 2019.

Relacionado A pedido de Maduro, llegó un avión con deportados de Guantánamo a Venezuela

¿Adiós al acercamiento entre Caracas y Washington?

Hace apenas dos semanas, parecía que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos estaban entrando en un nuevo capítulo. Tras asumir la presidencia en enero, Trump envió un emisario que se reunió con Maduro y regresó, según Washington, con la promesa de que Caracas aceptaría a los migrantes venezolanos deportados.