Abdullah Ocalan, cabecilla del grupo terrorista PKK, que se encuentra en prisión, llamó a la disolución de todos los grupos relacionados al PKK, instando a terminar con su campaña de terror de 40 años.

Desde la cárcel, Ocalan declaró en una carta: "Todos los grupos deben deponer las armas, y el PKK debe disolverse".

El cabecilla del grupo terrorista PKK encarcelado, Ocalan, añadió en el comunicado: "El llamado que realizó el Sr. Devlet Bahceli (líder del Partido de Acción Nacionalista), junto con la voluntad expresada por el Sr. presidente (Recep Tayyip Erdogan) y las respuestas positivas de los demás partidos políticos respecto al llamado, han creado un entorno en el que estoy haciendo un llamado a deponer las armas, y asumo la responsabilidad histórica de este llamado".