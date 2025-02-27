Abdullah Ocalan, cabecilla del grupo terrorista PKK, que se encuentra en prisión, llamó a la disolución de todos los grupos relacionados al PKK, instando a terminar con su campaña de terror de 40 años.
Desde la cárcel, Ocalan declaró en una carta: "Todos los grupos deben deponer las armas, y el PKK debe disolverse".
El cabecilla del grupo terrorista PKK encarcelado, Ocalan, añadió en el comunicado: "El llamado que realizó el Sr. Devlet Bahceli (líder del Partido de Acción Nacionalista), junto con la voluntad expresada por el Sr. presidente (Recep Tayyip Erdogan) y las respuestas positivas de los demás partidos políticos respecto al llamado, han creado un entorno en el que estoy haciendo un llamado a deponer las armas, y asumo la responsabilidad histórica de este llamado".
Efkan Ala, vicepresidente del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK) de Türkiye, reconoció la declaración, pero subrayó la necesidad de esperar acciones concretas.
“Estaremos atentos al resultado”, sostuvo Ala al ser consultado sobre las declaraciones de Ocalan. Agregó que, si el PKK cumple, Türkiye “se liberará de sus cadenas”.
En su campaña de terror, que ya lleva 40 años, el PKK – reconocido como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea – ha causado más de 40.000 muertes, entre ellas, mujeres, niños y ancianos.