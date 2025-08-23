La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan, envió una carta a la primera dama Melania Trump, esposa del presidente de EE.UU. Donald Trump, solicitándole que extendiera hacia la crisis humanitaria en Gaza la misma sensibilidad que ha mostrado frente a la guerra en Ucrania.

La misiva comienza con los más cálidos saludos y expresiones de respeto, recordando aquel encuentro en la Casa Blanca en Washington, D.C., seis años atrás, cuando las palabras sinceras y la hospitalidad de la Sra. Trump dejaron una huella imborrable en la memoria de la primera dama turca.

Emine Erdogan evoca también la profunda consciencia de los problemas urgentes de nuestro tiempo que la Sra. Trump mostró durante su cena privada y paseo por el jardín, y subraya que esta sensibilidad moral se reflejó nuevamente en la carta que la primera dama estadounidense dirigió recientemente al presidente ruso:

“Su sensibilidad hacia los niños huérfanos es una iniciativa que inspira esperanza en el corazón de las personas”.

La carta continúa destacando cómo esas palabras dieron voz a la conciencia compartida de la humanidad. Emine Erdogan expresó su profundo reconocimiento por esa postura:

“Como señaló en su carta, el derecho de los niños a crecer en un entorno amoroso y seguro es universal e indiscutible. Este derecho no pertenece a ninguna geografía, raza, identidad étnica, grupo religioso ni ideología en particular. Estar al lado de los oprimidos que carecen de este derecho es, ante todo, el cumplimiento de una gran responsabilidad hacia nuestra familia humana”.

Y añadió: “Su sensibilidad, especialmente como primera dama de los Estados Unidos de América, hacia las vidas destruidas, las familias desgarradas y los niños huérfanos por los devastadores efectos de la guerra en Ucrania, es una iniciativa que inspira esperanza en los corazones de las personas. Su llamado a restaurar la risa alegre de los niños ucranianos ‘que han sido obligados a mantener una risa silenciosa’ tiene un significado profundo”.

En este sentido, Emine Erdogan señaló con firmeza:

“Tengo fe en que la importante sensibilidad que ha mostrado hacia los 648 niños ucranianos que han perdido la vida en la guerra se extenderá también a Gaza, donde, en el transcurso de dos años, 62.000 civiles inocentes, incluidos 18.000 niños, han sido brutalmente asesinados”.

Gaza, un escenario de genocidio sin precedentes

La carta toma un tono aún más solemne cuando la primera dama turca describe la tragedia que vive Gaza:

“¿Alguna vez podría haber imaginado que el término ‘soldado desconocido’, utilizado para los soldados no identificados en las guerras, algún día se usaría para los niños?”.