La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan, envió una carta a la primera dama Melania Trump, esposa del presidente de EE.UU. Donald Trump, solicitándole que extendiera hacia la crisis humanitaria en Gaza la misma sensibilidad que ha mostrado frente a la guerra en Ucrania.
La misiva comienza con los más cálidos saludos y expresiones de respeto, recordando aquel encuentro en la Casa Blanca en Washington, D.C., seis años atrás, cuando las palabras sinceras y la hospitalidad de la Sra. Trump dejaron una huella imborrable en la memoria de la primera dama turca.
Emine Erdogan evoca también la profunda consciencia de los problemas urgentes de nuestro tiempo que la Sra. Trump mostró durante su cena privada y paseo por el jardín, y subraya que esta sensibilidad moral se reflejó nuevamente en la carta que la primera dama estadounidense dirigió recientemente al presidente ruso:
“Su sensibilidad hacia los niños huérfanos es una iniciativa que inspira esperanza en el corazón de las personas”.
La carta continúa destacando cómo esas palabras dieron voz a la conciencia compartida de la humanidad. Emine Erdogan expresó su profundo reconocimiento por esa postura:
“Como señaló en su carta, el derecho de los niños a crecer en un entorno amoroso y seguro es universal e indiscutible. Este derecho no pertenece a ninguna geografía, raza, identidad étnica, grupo religioso ni ideología en particular. Estar al lado de los oprimidos que carecen de este derecho es, ante todo, el cumplimiento de una gran responsabilidad hacia nuestra familia humana”.
Y añadió: “Su sensibilidad, especialmente como primera dama de los Estados Unidos de América, hacia las vidas destruidas, las familias desgarradas y los niños huérfanos por los devastadores efectos de la guerra en Ucrania, es una iniciativa que inspira esperanza en los corazones de las personas. Su llamado a restaurar la risa alegre de los niños ucranianos ‘que han sido obligados a mantener una risa silenciosa’ tiene un significado profundo”.
En este sentido, Emine Erdogan señaló con firmeza:
“Tengo fe en que la importante sensibilidad que ha mostrado hacia los 648 niños ucranianos que han perdido la vida en la guerra se extenderá también a Gaza, donde, en el transcurso de dos años, 62.000 civiles inocentes, incluidos 18.000 niños, han sido brutalmente asesinados”.
Gaza, un escenario de genocidio sin precedentes
La carta toma un tono aún más solemne cuando la primera dama turca describe la tragedia que vive Gaza:
“¿Alguna vez podría haber imaginado que el término ‘soldado desconocido’, utilizado para los soldados no identificados en las guerras, algún día se usaría para los niños?”.
Con voz firme y compasiva, Emine Erdogan recuerda que Gaza está siendo testigo de una crueldad sin precedentes, sufriendo lo que califica como “el genocidio más trágico de nuestro tiempo”. Cita cifras estremecedoras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF):
“El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) compara la superficie de Gaza, donde un niño es asesinado cada 45 minutos, con el ‘infierno’, y el subsuelo de Gaza con un ‘cementerio de niños’”.
“¿Alguna vez podría haber imaginado que el término ‘soldado desconocido’, usado para soldados no identificados en las guerras, algún día se usaría para los niños? Las palabras ‘infante desconocido’ inscritas en los sudarios de miles de niños de Gaza que no tienen a nadie que los recuerde y cuyos nombres ni siquiera pueden identificarse infligen heridas irreparables en nuestra conciencia colectiva. Estos niños han sido llevados a la devastación psicológica, han olvidado completamente cómo sonreír, lloran frente a micrófonos diciendo que desean morir, y llevan en sus inocentes corazones el agotamiento de una guerra que es imposible que puedan soportar. En Gaza, la historia está registrando cómo el cabello de los pequeños huérfanos se vuelve gris por el indescriptible dolor y miedo que soportan constantemente”.
“Llamado a enviar una carta a Netanyahu por Gaza”
Afirmando que no solo los niños de Ucrania tienen silenciada su risa, y que los niños de Palestina también merecen la misma alegría, la misma libertad y el mismo futuro digno, la primera dama Emine Erdogan dijo:
“Sería profundamente significativo si enviara una carta, haciendo eco de su firme llamado para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza, al primer ministro Netanyahu de Israel. En estos días, cuando el mundo está experimentando un despertar colectivo y el reconocimiento de Palestina se ha convertido en una voluntad global, creo que su llamado en nombre de Gaza cumpliría una responsabilidad histórica hacia el pueblo palestino”.
“Debemos unir nuestras voces y fuerzas contra este orden distorsionado”
Describiendo lo que ocurre en Palestina como más que un genocidio, sino como la imposición de un sistema internacional arbitrario donde cualquiera y cualquier cosa puede ser devaluada por los intereses y la comodidad de unos pocos privilegiados, la primera dama Emine Erdogan hizo un llamado a unir sus voces y fuerzas contra este orden distorsionado, donde la vida de los niños en algunas partes del mundo se considera menos valiosa que en otras.
La primera dama Emine Erdogan subrayó que se deben defender las reglas desacreditadas del derecho internacional y nuestros valores humanos comunes, y unirse en torno a nuestro principio compartido, diciendo:
“Solo entonces podremos nutrir la esperanza de la próxima generación, que día a día se ve empujada a la desesperación frente a esta brutalidad. Solo entonces podremos hablar de la posibilidad de devolver la alegría a los niños cuya risa ha sido silenciada y de alcanzar una paz sostenible y duradera en todo el mundo. Como madre, como mujer y como ser humano, comparto profundamente los sentimientos expresados en su carta, y espero que dé la misma esperanza a los niños de Gaza, que también anhelan paz y tranquilidad. Ya es demasiado tarde para los 18.885 bebés y niños de Gaza que hemos perdido: como Hind Rajab, de seis años, asesinada por 335 balas, y Reem, de tres años, cuyo abuelo se despidió de ella mientras le besaba sus ojos una vez alegres, ahora apagados. Sin embargo, todavía tenemos una oportunidad para más de un millón de niños gazatíes que han logrado sobrevivir. De hecho, es el momento”.