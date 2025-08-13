TÜRKİYE
2 min de lectura
Los presidentes de Türkiye y Georgia prometen impulsar conjuntamente la paz regional
Tras reunirse en Ankara, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Georgia, Mikheil Kavelashvili, acordaron aumentar el comercio bilateral a 5.000 millones de dólares.
Los presidentes Recep Tayyip Erdogan, de Türkiye, y Mikheil Kavelashvili, de Georgia, se reunieron en Ankara. / AA
13 de agosto de 2025

Türkiye y Georgia se comprometieron a intensificar la cooperación para la paz en el mar Negro y el Cáucaso, durante una reunión entre los presidentes Recep Tayyip Erdogan y Mikheil Kavelashvili en Ankara, la capital turca.

En la rueda de prensa conjunta de este martes, Erdogan declaró que Türkiye y Georgia han estado trabajando mano a mano para promover la paz en medio de los conflictos en curso, citando la guerra en Ucrania y la crisis humanitaria en Gaza.

El presidente turco también expresó su esperanza de que esta alianza estratégica se profundice aún más con el respaldo público.

En ese sentido apuntó a la importancia estratégica del ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars, al calificarlo como "la columna vertebral del Corredor Medio”, y destacó su relevancia ahora que comienza a operar a plena capacidad.

También afirmó que el volumen del comercio bilateral entre Türkiye y Georgia ha superado los 3.000 millones de dólares en los últimos años y añadió: “Avanzamos a buen ritmo hacia nuestra nueva meta de 5.000 millones de dólares”.

Kavelashvili elogió el papel central de Türkiye en la estabilidad regional y reafirmó el apoyo de su país al proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia. También señaló como “crucial” el respaldo de Ankara a la integridad territorial de Georgia.

La visita de dos días del presidente Kavelashvili incluye conversaciones bilaterales, una rueda de prensa conjunta y una cena oficial ofrecida por Erdogan.


FUENTE:TRT World
