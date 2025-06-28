El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, subrayó la necesidad de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, ya que ambas partes muestran voluntad de entablar negociaciones tras un período de ataques aéreos y crecientes tensiones.

En relación con el conflicto que comenzó con los ataques de Israel a Irán, Fidan declaró:

“Como saben, estamos siguiendo muy de cerca todos los acontecimientos en la región y participando en ellos. La mayoría de las veces, como mediadores. Porque nos interesa a nosotros y a nuestra región que no estallen guerras y que las existentes lleguen a su fin.”

Recordó que en la primera semana de los ataques a Gaza dijo que “se avecinaba una guerra entre Irán e Israel”, y añadió que “el ataque de Israel a Irán colocó a Irán en una posición de defensa legítima, y quedó claro que Israel no es tan poderoso como dice ser en cuanto a destruir las capacidades nucleares de Irán. Solo expuso su cálculo interno.”

Fidan también señaló que los movimientos políticos internos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, influyen en la política exterior de Israel.

“El mundo vio que hay una mente política allí que no duda en incendiar la región por sus propios intereses”, dijo.

“Esta guerra se ha detenido temporalmente tras 12 días, pero hay un alto el fuego basado en la suposición de que las capacidades nucleares han sido eliminadas. La región debe estar alerta ante la posibilidad de que se rompa el alto el fuego y se reanuden los ataques mutuos”, advirtió Fidan.

“Un costo enorme”





Al recalcar que la guerra ha impuesto un costo enorme no solo a ambos países sino también a toda la región, Fidan explicó:



“Como saben, hay una distancia de más de 1.000 kilómetros entre los dos países y no hay frontera. Por tanto, es una guerra que cruza fronteras e involucra a otros países. Actualmente hay un período de silencio, pero para que esto sea más permanente, es necesario un acuerdo entre Irán y Estados Unidos.”

Fidan señaló que la cuestión nuclear es solo una parte del proceso en curso entre Israel e Irán, y que existen otros factores involucrados.

“Es evidente que como resultado de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos, las instalaciones nucleares en Irán han quedado en gran medida dañadas e inutilizadas”, afirmó.

Reconociendo que el programa nuclear tiene muchos componentes y que las instalaciones fueron gravemente afectadas, Fidan declaró que hubo un golpe “claro y serio” al programa nuclear iraní.

En respuesta a una pregunta sobre los rumores de que recibió una llamada del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, la noche del ataque de Israel a Irán, Fidan dijo que “esa conversación tuvo lugar”.

Explicó que EE.UU. transmitió que “como no participaron en el ataque, no tenían ningún rol en él y, por lo tanto, los iraníes no debían atacarlos. Y si lo hacían, responderían con gran dureza”. También mencionó que EE.UU. expresó “algunas preocupaciones sobre la seguridad de su presencia en la región”.