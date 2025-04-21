El papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años, realizó siete viajes a América Latina desde que fue elegido pontífice el 13 de marzo de 2013.
A pesar de ello, el pontífice nunca visitó como papa su tierra natal, Argentina.
Brasil
Fue su primer viaje, entre el 22 y el 29 de julio de 2013, para asistir a la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Rio de Janeiro.
En ese país superó ampliamente la prueba de la popularidad, rompió en varias ocasiones el protocolo para acercarse a los fieles y realizó gestos simbólicos como visitar una favela, así como a los adictos a diversas sustancias, presos y enfermos. Igualmente reiteró su voluntad de querer reformar la Iglesia.
Ecuador, Bolivia y Paraguay
Francisco realizó una gira de una semana, del 5 al 12 de julio de 2015, a Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde pidió perdón por los crímenes contra los indígenas durante la Conquista de América y pronunció uno de los discursos más importantes de su pontificado.
Fijando posición sobre los problemas sociales y económicos que enfrentan los excluidos, llamó a garantizarles como un derecho sagrado las tres T: "Tierra, techo y trabajo".
Cuba y Estados Unidos
El décimo viaje al exterior del papa argentino fue del 19 al 28 de septiembre de 2015 a Cuba y Estados Unidos, una ocasión para tender puentes entre La Habana y Washington.
En la isla se reunió por separado con los hermanos Raúl y Fidel Castro.
México
En su 12º viaje al extranjero a México, del 12 al 18 de febrero de 2016, el pontífice añadió una escala de tres horas en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba, para mantener un encuentro histórico con el patriarca ortodoxo ruso Kirill.
Durante las cerca de 120 horas que permaneció en México tocó temas espinosos como la corrupción, la violencia, la pobreza y la exclusión.
Ya en el vuelo de regreso a Roma rompió con la corrección política y habló de los otros dos temas incómodos para los mexicanos: los abusos sexuales a menores y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a cuyos familiares no recibió.
Colombia
En 2017, Francisco fue a Colombia, del 6 al 11 de septiembre, para llevar un mensaje de reconciliación y paz tras los históricos acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.
El papa conmovió a los colombianos al presidir ante miles de personas en la ciudad de Villavicencio uno de los actos más emocionantes y desgarradores de su pontificado, en el cual unió y escuchó testimonios de víctimas y victimarios del conflicto armado que devastó ese país por medio siglo.
Chile y Perú
Del 15 al 21 de enero de 2018, Francisco realizó su vigésimo segundo viaje, a Perú y Chile, para abogar por los indígenas. Se trató de uno de los viajes más difíciles de su pontificado ya que fue ensombrecido por las protestas y los escándalos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes.
Fue el primer pontífice que visitó el corazón de la Amazonía.
Panamá
Francisco realizó una visita a Panamá en enero del 2019 para participar de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud y movilizar a los jóvenes latinoamericanos contra la pobreza, la violencia y la crisis migratoria.