TÜRKİYE
2 min de lectura
Erdogan llama a una relación más sólida e institucionalizada con la UE
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, instó a que las relaciones entre Türkiye y la Unión Europea no sean "rehenes de las estrechas agendas de algunos miembros" del bloque.
Erdogan llama a una relación más sólida e institucionalizada con la UE
Erdogan expresó su esperanza de que la UE adopte medidas concretas para actualizar el acuerdo de la Unión Aduanera y acelerar los procesos de visado para los ciudadanos turcos hasta que se logre la liberalización total de los visados. / AA
19 de diciembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó a construir una relación más sólida e institucionalizada con la Unión Europea (UE), subrayando que el país, que es candidato a ingresar al bloque, sigue comprometido con este objetivo.

Erdogan hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en el Complejo Presidencial de Ankara, este martes.

El mandatario expresó su esperanza de que la UE tome medidas concretas para actualizar el acuerdo de Unión Aduanera y acelerar los procedimientos de visado para los ciudadanos turcos, hasta lograr su liberalización.

“Nuestras relaciones con la UE no deberían ser rehenes de la agenda limitada de ciertos estados miembros”, afirmó Erdogan, destacando la necesidad de un enfoque más pragmático en los vínculos entre Türkiye y la UE.

Las negociaciones de adhesión de Ankara al bloque europeo comenzaron en 2005, pero quedaron estancadas en 2007 debido a la cuestión de Chipre y la oposición política a la membresía turca por parte de varios estados miembros.

Preservar la soberanía de Siria

Recomendados

En cuanto a los asuntos regionales, el presidente Erdogan subrayó la importancia de mantener la integridad territorial de Siria y establecer una administración inclusiva en el país devastado por la guerra.

“Hemos constatado que compartimos un entendimiento común sobre la preservación de la integridad territorial de Siria y la creación de una administración participativa”, afirmó Erdogan, en referencia a sus conversaciones con Von der Leyen.

El mandatario también destacó el papel de Türkiye en la lucha contra el terrorismo, enfatizando que el país es el único miembro de la OTAN que ha derrotado tanto al grupo terrorista PKK como a Daesh en el campo de batalla.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, reconoció las legítimas preocupaciones de Türkiye en materia de seguridad en Siria.

Asimismo, señaló que la UE sigue siendo el mayor donante de Siria y abogó por redirigir los esfuerzos hacia la reconstrucción del país.

“El apoyo de la UE debe concretarse con un nuevo enfoque, y necesitamos concentrarnos en la reconstrucción”, añadió Von der Leyen.

FUENTE:AA
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza