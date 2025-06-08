El proyecto "Escuela de Cuentos de Hadas” de Estambul se ha convertido en el vehículo para que profesores acompañen a niños que reciben tratamiento en varios hospitales de la ciudad, ayudándolos en su proceso de sanación a través de historias que comienzan con la frase "Érase una vez".

Implementado por la Dirección Provincial de Educación Nacional de Estambul, el proyecto "Escuela de Cuentos de Hadas" incluye la creación de escuelas, hogares y talleres de cuentos de hadas. Un componente clave del proyecto se centra en los niños que enfrentan tratamientos a largo plazo en hospitales.

Bajo el lema "Hay un cuento en el hospital", los profesores de esta iniciativa visitan centros de salud y organizan sesiones de "Masalhane" (Casa de Cuentos de Hadas), durante las que interactúan con los pacientes infantiles.

Dependiendo de la condición médica de los niños, los maestros comparten las historias ya sea en las aulas del hospital o junto a sus pacientes, comenzando con la introducción tradicional turca: "Había una vez". Estos relatos ayudan a los niños a mirar al futuro con esperanza.

La agencia de noticias turca Anadolu estuvo presente un evento Masalhane, celebrado en el Hospital Basaksehir Cam y Sakura City, donde los niños que reciben tratamiento en los departamentos de oncología y fisioterapia participaron en sesiones de narración de historias.

El director Provincial de Educación Nacional de Estambul, Murat Mucahit Yentur, declaró que la ciudad tiene alrededor de tres millones de estudiantes y 170.000 maestros que participan activamente en actividades educativas.

En ese sentido, destacó que el sistema educativo de Estambul incluye áreas especializadas como bellas artes, escuelas deportivas, escuelas de imán hatip y escuelas vocacionales.

Entre las múltiples áreas, el director describió las aulas del hospital como las más singulares. Según Yentur, más de 2.000 niños reciben educación anualmente en 18 aulas hospitalarias de 15 hospitales de la ciudad.

"Le damos gran importancia", afirmó, y añadió que sus lemas son "Educación para todos, en todas partes, siempre" y "La educación no conoce obstáculos ni límites".

En referencia a los niños que participan en las sesiones de Masalhane, Yentur continuó: "Estos niños han tenido que abandonar sus escuelas debido a problemas de salud. Para reducir el impacto negativo de esta situación, abrimos salones de clase en los hospitales. Nuestro objetivo es que continúen su educación con sus profesores, manteniendo sus habilidades de aprendizaje cognitivo y socioemocional".

También destacó que, además del aprendizaje académico, las aulas hospitalarias y los eventos de Masalhane ofrecen entornos donde las familias pueden participar en actividades que impulsan la motivación de los niños. “A través de Masalhane, nuestros profesores ayudan a crear experiencias visuales y auditivas agradables. Esperamos alegrar a los niños y ofrecerles momentos que los distraigan, aunque sea brevemente, de su entorno desafiante. Nuestro objetivo es extender esto a todas las aulas de Estambul. Evaluamos y atendemos las solicitudes de todos los padres”, añadió.

Hatice Cakir Ermis, coordinadora general del proyecto, explicó que las “Escuelas de Cuentos de Hadas” operan en cinco sedes diferentes.