Mientras el grupo palestino Hamás extiende la mano hacia la tregua, dispuesto a negociar para poner fin a la ofensiva de Tel Aviv y abrir la puerta a un diálogo, Israel avanza con su plan de reocupar Gaza. El plan Carros de Gedeón B recibió luz verde tanto en el Gabinete de Seguridad como en el Ejército , progresando incluso en la definición de cada fase, según se conoció este martes. Y ahora también avanza su implementación en el terreno, con intensificación de ataques y movilización de reservistas.

Este miércoles, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó un plan para tomar la Ciudad de Gaza, denominado Carros de Gedeón B, una extensión de la ofensiva terrestre planteada en mayo y destinada a consolidar el control israelí sobre el norte del enclave y desplazar a la población palestina, en principio, hacia el sur.

Según la emisora pública KAN, “como parte del plan, se emitirán las órdenes de movilización de reservas necesarias para llevar a cabo el ataque”, aunque no se precisó el número de tropas involucradas. Esta decisión refuerza la posición de Israel de mantener la presión militar pese a los esfuerzos diplomáticos en curso.

Al mismo tiempo, Israel reiteró que su política sobre el fin de la ofensiva permanece inalterable, exigiendo la liberación de los 50 rehenes retenidos por Hamás.

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu subrayó este martes que “la política de Israel es coherente y no ha cambiado”, y agregó que “Israel exige la liberación de los 50 rehenes de acuerdo con los principios establecidos por el Gabinete para poner fin a la guerra. Nos encontramos en la fase decisiva final contra Hamás y no dejaremos a ningún rehén atrás”.

Sin embargo, la declaración de Israel no rechazó de manera explícita la propuesta de alto el fuego presentada por Qatar y Egipto.

Por su parte, Qatar informó este martes por la mañana que los mediadores todavía esperan la respuesta oficial de Israel respecto al acuerdo propuesto de alto el fuego e intercambio de prisioneros.

Hamás acepta tregua





Este lunes, Hamás anunció que aceptó una propuesta de mediadores egipcios y qataríes para un alto el fuego en Gaza, sin dar detalles sobre el contenido del acuerdo, según reveló el medio de comunicación estatal egipcio Al-Qahera News.

Según la emisora pública israelí KAN, citando fuentes anónimas, la nueva propuesta se asemeja estrechamente al plan original del enviado estadounidense Steve Witkoff, que contemplaba la liberación de 10 rehenes con vida y 18 cuerpos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la ofensiva.

De acuerdo con medios egipcios, la propuesta también incluye el reposicionamiento de las fuerzas israelíes cerca de la frontera para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y la suspensión temporal de operaciones militares durante dos meses para posibilitar un intercambio de prisioneros y rehenes.

Según estimaciones israelíes, alrededor de 50 cautivos permanecen en Gaza, incluidos 20 que se cree que están con vida, mientras Israel mantiene a más de 10.800 palestinos en sus cárceles en condiciones críticas, con informes de organizaciones de derechos humanos sobre muertes causadas por tortura, hambre y negligencia médica.

Etapas del plan de ocupación





A principios de este mes, el Gobierno de Netanyahu adoptó una propuesta amplia para reocupar gradualmente la Ciudad de Gaza. Desde entonces, avanzó en las diferentes instancias burocráticas para implementarlo.

Este martes, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, detalló las fases del plan, que contempla forzar a casi un millón de palestinos a desplazarse hacia el sur, cercar la ciudad y llevar a cabo incursiones terrestres en barrios residenciales.

Uno de los primeros pasos comenzó el 11 de agosto, cuando el ejército israelí lanzó un amplio asalto en el barrio Zeitoun, al sureste de la Ciudad de Gaza. Testigos indicaron que la operación incluyó la demolición de viviendas mediante robots explosivos, fuego de artillería, disparos indiscriminados y desplazamientos masivos.

Según el medio israelí Walla, el plan de Zamir incorpora “principios y lecciones clave” destinados a hacer la ocupación más efectiva. También contempla reforzar las unidades del ejército en el norte de Gaza para facilitar la toma de la ciudad, en línea con la campaña de Israel de aumentar la presión militar sobre Hamás y capturar áreas bajo su control, asignando la mayoría de las tareas a las fuerzas regulares.

Relacionado TRT Global - Hamás acepta nueva propuesta de tregua en Gaza, revela fuente, mientras Israel avanza con ocupación