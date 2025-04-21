Tras la muerte del papa Francisco a los 88 años , se abre un período excepcional en el Vaticano. Mientras millones de fieles en todo el mundo despiden al primer pontífice latinoamericano y primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro , la Iglesia católica entra en "sede vacante", una etapa marcada por ritos solemnes, como el funeral del papa, que culminarán con un antiguo y ceremonioso proceso para elegir a su sucesor: el cónclave.

El primer paso será el rito de constatación de la muerte, que tendrá lugar en su residencia de la Casa Santa Marta, en cuya capilla será velado, conforme a su voluntad. Francisco simplificó los rituales funerarios el año pasado y, entre otras disposiciones, estableció que su cuerpo no fuera trasladado al Palacio Apostólico —donde decidió no vivir desde su elección en 2013—, y que fuera expuesto a los fieles en un ataúd abierto, en lugar de sobre un catafalco en la basílica.

Mientras tanto, hasta que se anuncie al próximo pontífice, la administración de los asuntos vaticanos quedará temporalmente en manos del cardenal camarlengo. Este es el responsable de constatar y comunicar la muerte del papa, además de actuar como una suerte de "papa interino", con funciones limitadas, hasta la elección del sucesor. El irlandés Kevin Farrell, de 77 años, fue designado para este cargo en febrero de 2019.

Lo primero que hará el camarlengo será convocar a todos los cardenales a Roma para las exequias y la organización de la sucesión. Entre sus tareas se encuentra fijar la fecha y hora de la exposición de los restos, el día del entierro —que debe realizarse entre el cuarto y el sexto día tras el fallecimiento— y coordinar los nueve días de ceremonias de duelo.

También le corresponde definir la fecha de inicio del cónclave, el cual debe comenzar no antes del día 15 ni después del día 20 tras la muerte del sumo pontífice. Del latín "cum clave" (bajo llave), el cónclave es una reunión a puerta cerrada en la que los cardenales menores de 80 años se encierran en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa, no podrán salir y no volverán a la "libertad" hasta completar su misión.

El cónclave, en aislamiento total

El cónclave se celebra en completo aislamiento para favorecer el consenso y evitar cualquier tipo de influencia externa. Esta práctica se remonta a 1270, cuando los habitantes de Viterbo —entonces sede papal—, cansados de años de indecisión, decidieron encerrar a los príncipes de la Iglesia hasta que eligieran a un nuevo papa.

Así, en la fecha elegida, se encerrarán en la Capilla Sixtina para debatir el nombre del futuro papa, aunque solo podrán votar o ser elegidos los menores de 80 años.

Esta jornada histórica comenzará con la misa 'Pro eligendo papa' en la basílica de San Pedro y después los electores procesionarán hasta la Sixtina cantando el "Veni creator".

Una vez dentro, jurarán y, acto seguido, el maestro de ceremonias expulsará a todos los no autorizados con la tradicional fórmula "Extra omnes" ("fuera todos") y se cerrarán las puertas para garantizar la máxima privacidad, utilizando incluso inhibidores de frecuencia.