El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó enérgicamente los recientes ataques aéreos de Israel contra territorio iraní, calificándolos como una escalada peligrosa que pone en riesgo la estabilidad regional y global. En un comunicado publicado el viernes en su cuenta oficial en X, Erdogan declaró: “Israel ha llevado su estrategia de hundir nuestra región, especialmente Gaza, en sangre, lágrimas e inestabilidad a un nivel muy peligroso esta mañana”.

El mandatario turco describió los ataques como una “provocación clara que ignora el derecho internacional” y señaló que se producen en un momento crítico, cuando las negociaciones nucleares con Irán están tomando impulso y aumenta la presión internacional sobre las acciones de Israel en Gaza.

“Estos ataques revelan la mentalidad fuera de la ley del gobierno de Netanyahu”, afirmó Erdogan, al tiempo que advirtió que las “acciones imprudentes y agresivas” de Israel están empujando a la región y al mundo hacia el desastre.

Erdogan instó a la comunidad internacional a intervenir, afirmando que “la comunidad global debe poner fin al comportamiento descontrolado de Israel, que amenaza tanto la estabilidad regional como global”. El mandatario exigió el cese inmediato de los ataques lanzados por “Netanyahu y su red de masacre, que están incendiando la región”.

Asimismo, reiteró la posición de Türkiye en contra de una mayor escalada en Oriente Medio: “Una vez más, declaramos que no queremos ver más derramamiento de sangre, destrucción ni conflicto en la región”.

Concluyó su declaración expresando solidaridad con Irán: “Como Türkiye, condenamos firmemente los atroces ataques contra nuestro vecino Irán, extendemos nuestras condolencias al pueblo amigo y hermano de Irán, deseamos la misericordia de Dios para los fallecidos y una pronta recuperación para los heridos”.