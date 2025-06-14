ORIENTE MEDIO
Presidente Erdogan: Ataques israelíes contra Irán son “una provocación clara”
Türkiye reiteró su rechazo a una mayor escalada en Oriente Medio y pidió a la comunidad internacional frenar la inestabilidad, mientras Ankara mantiene contactos con Irán, EE.UU. y otros países tras los ataques israelíes a territorio iraní.
Erdogan advierte que las “acciones imprudentes y agresivas” de Israel están empujando a la región y al mundo hacia el desastre. / Anadolu Agency
14 de junio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó enérgicamente los recientes ataques aéreos de Israel contra territorio iraní, calificándolos como una escalada peligrosa que pone en riesgo la estabilidad regional y global. En un comunicado publicado el viernes en su cuenta oficial en X, Erdogan declaró: “Israel ha llevado su estrategia de hundir nuestra región, especialmente Gaza, en sangre, lágrimas e inestabilidad a un nivel muy peligroso esta mañana”.

El mandatario turco describió los ataques como una “provocación clara que ignora el derecho internacional” y señaló que se producen en un momento crítico, cuando las negociaciones nucleares con Irán están tomando impulso y aumenta la presión internacional sobre las acciones de Israel en Gaza.

“Estos ataques revelan la mentalidad fuera de la ley del gobierno de Netanyahu”, afirmó Erdogan, al tiempo que advirtió que las “acciones imprudentes y agresivas” de Israel están empujando a la región y al mundo hacia el desastre.

Erdogan instó a la comunidad internacional a intervenir, afirmando que “la comunidad global debe poner fin al comportamiento descontrolado de Israel, que amenaza tanto la estabilidad regional como global”. El mandatario exigió el cese inmediato de los ataques lanzados por “Netanyahu y su red de masacre, que están incendiando la región”.

Asimismo, reiteró la posición de Türkiye en contra de una mayor escalada en Oriente Medio: “Una vez más, declaramos que no queremos ver más derramamiento de sangre, destrucción ni conflicto en la región”.

Concluyó su declaración expresando solidaridad con Irán: “Como Türkiye, condenamos firmemente los atroces ataques contra nuestro vecino Irán, extendemos nuestras condolencias al pueblo amigo y hermano de Irán, deseamos la misericordia de Dios para los fallecidos y una pronta recuperación para los heridos”.

“La diplomacia es la única alternativa a la guerra”

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, presidió el viernes una reunión de alto nivel para evaluar los acontecimientos tras los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y militares en Irán.

“La única forma de resolver el conflicto es avanzar en el proceso de negociación iniciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el programa nuclear iraní”, declaró Fidan en su cuenta oficial en X. El ministro subrayó que “la diplomacia es la única alternativa a la guerra” y reiteró la necesidad de no permitir que la creciente tensión regional desvíe la atención de la situación en Gaza: “No debemos permitir que la creciente tensión en nuestra región desvíe la atención del genocidio que está teniendo lugar en Gaza”.

Estaba programada una sexta ronda de conversaciones indirectas entre EE.UU. e Irán, mediadas por Omán, para el domingo. No estaba claro si esas negociaciones continuarán tras los ataques israelíes.

Fidan indicó que el presidente Erdogan ha seguido de cerca los acontecimientos desde el inicio y que ha sido informado constantemente. Añadió que las instituciones relevantes en Türkiye están tomando todas las medidas necesarias conforme a las directivas del presidente, “basadas en posibles escenarios que conciernen a nuestro país”.

“Desde el comienzo de estos acontecimientos, hemos estado en contacto cercano con muchos países, incluidos Irán, Irak, Jordania y Estados Unidos”, precisó.

El canciller turco sostuvo que Israel, que ha causado tragedias humanas en Gaza, desestabilizado el Líbano, invadido Siria y ahora está atacando a Irán, debe abandonar de inmediato su estrategia de desestabilización regional.


FUENTE:TRT Español y agencias
