Irán y EE.UU. comienzan una nueva ronda de negociaciones nucleares en Omán
Irán y Estados Unidos iniciaron en Omán su tercera ronda de negociaciones nucleares indirectas, que por primera vez incluirá una reunión técnica para abordar la limitación del programa atómico.
La bandera omaní ondea en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Mascate, Omán, el 26 de abril de 2025, donde Irán y Estados Unidos están llevando a cabo la tercera ronda de negociaciones nucleares. / EFE
26 de abril de 2025

Irán y Estados Unidos iniciaron este sábado una nueva ronda de negociaciones nucleares indirectas en Omán, en el que es ya el tercer encuentro de este tipo entre ambas partes y que, por primera vez, incluirá una reunión técnica sobre cómo limitar el programa atómico iraní.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, encabezan sus respectivas delegaciones en estas negociaciones, nuevamente celebradas en Mascat y, como en ocasiones anteriores, con mediación omaní.

Los dos históricos rivales reanudaron sus contactos nucleares el pasado 12 de abril y hasta ahora han celebrado dos rondas, en Omán y Roma, que ambas partes calificaron de constructivas.

En la reunión de hoy, además del encuentro principal, se llevará a cabo por primera vez una reunión técnica, liderada por Michael Anton en representación de Estados Unidos y por los viceministros de Exteriores Majid Takht Ravanchi y Kazem Gharibabadi por parte de Irán.

El inicio de las conversaciones técnicas marca, según Araqchí, un paso hacia una nueva fase tras la última reunión en Roma, donde afirmó que se había logrado un "mejor entendimiento" con la contraparte estadounidense.

En vísperas del nuevo encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con la revista Time que está dispuesto a reunirse con los líderes iraníes, incluyendo al líder supremo, Alí Jameneí, o al presidente, Masud Pezeshkian. Consultado sobre esta posibilidad, respondió escuetamente: “Claro”.

Hasta ahora, Trump ha mantenido una postura de amenazas militares contra Irán en caso de no alcanzarse un nuevo acuerdo, además de haber reimpuesto la llamada "política de máxima presión" tras retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015.

Tras la salida estadounidense de dicho pacto, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones, Teherán ha acelerado de manera significativa el desarrollo de su capacidad atómica.

En estas negociaciones, Irán busca lograr el levantamiento de las sanciones económicas y está dispuesto únicamente a limitar su programa nuclear, mientras que Estados Unidos también exige restricciones sobre el programa de misiles iraní y el apoyo de Teherán a grupos regionales como los hutíes de Yemen.

Teherán ha insistido en que no negociará su derecho a enriquecer uranio, mientras que Washington ha planteado públicamente opciones como el desmantelamiento total del programa atómico iraní o la compra de uranio enriquecido a terceros países.

Por su parte, Irán siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y niega buscar el desarrollo de armas atómicas.


FUENTE:EFE
