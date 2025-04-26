Irán y Estados Unidos iniciaron este sábado una nueva ronda de negociaciones nucleares indirectas en Omán, en el que es ya el tercer encuentro de este tipo entre ambas partes y que, por primera vez, incluirá una reunión técnica sobre cómo limitar el programa atómico iraní.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, encabezan sus respectivas delegaciones en estas negociaciones, nuevamente celebradas en Mascat y, como en ocasiones anteriores, con mediación omaní.

Los dos históricos rivales reanudaron sus contactos nucleares el pasado 12 de abril y hasta ahora han celebrado dos rondas, en Omán y Roma, que ambas partes calificaron de constructivas.

En la reunión de hoy, además del encuentro principal, se llevará a cabo por primera vez una reunión técnica, liderada por Michael Anton en representación de Estados Unidos y por los viceministros de Exteriores Majid Takht Ravanchi y Kazem Gharibabadi por parte de Irán.

El inicio de las conversaciones técnicas marca, según Araqchí, un paso hacia una nueva fase tras la última reunión en Roma, donde afirmó que se había logrado un "mejor entendimiento" con la contraparte estadounidense.

En vísperas del nuevo encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con la revista Time que está dispuesto a reunirse con los líderes iraníes, incluyendo al líder supremo, Alí Jameneí, o al presidente, Masud Pezeshkian. Consultado sobre esta posibilidad, respondió escuetamente: “Claro”.